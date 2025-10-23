Soud zkontroloval hlasy pro ANO v obci na Znojemsku. Zjistil, že chybovali voliči

Autor:
  10:20
Nejvyšší správní soud (NSS) na základě stížnosti od voličky zkontroloval hlasy odevzdané pro hnutí ANO v Šanově na Znojemsku, chybu ve sčítání nezjistil. Volička tvrdila, že spolu se synem dali preferenční hlasy Pavlu Horáčkovi. Podle oficiálních výsledků však Horáčka v okrsku nikdo nekroužkoval.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Při kontrole volební dokumentace se ukázalo, že volička i její syn nejspíš omylem dali do obálky dva volební lístky, jejich hlasy proto byly neplatné a komise je nezohledňovala, zjistila ČTK z úřední desky.

„V řízení nevyšlo najevo nic, co by nasvědčovalo jakémukoliv pochybení v činnosti volební komise v příslušném okrsku. Ani navrhovatelka neuvádí žádné konkrétní skutečnosti, které by mohly poukazovat na vadné či dokonce úmyslně manipulativní jednání členů volební komise,“ stojí v usnesení volebního senátu.

Komise ze stejného důvodu nezohlednila ani preferenční hlasy pro Lubomíra Wenzla a Vlastimila Smékala.

Volby 2025

Tisková konference prezidenta Petra Pavla po schůzkách s lídry stran. (6. října 2025)
Petr Macinka (Motoristé) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025)
Petr Macinka (Motoristé) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025)
Petr Macinka (Motoristé) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025)
398 fotografií

NSS si vyžádal volební dokumentaci z okrsku. Prošel všechny hlasovací lístky odevzdané pro hnutí ANO. U dvou, které kombinací preferenčních hlasů odpovídaly tvrzením voličky, byly připnuté také hlasovací lístky hnutí STAN. Volička i její syn je tedy nejspíš omylem vložili do obálky spolu s lístkem ANO.

Nasvědčuje tomu i skutečnost, že ANO kandidovalo s číslem 22 a hnutí STAN s číslem 23, jeho lístek se tedy ve volebních materiálech distribuovaných do domácností nacházel hned pod lístkem ANO.

Ministr Kulhánek podal stížnost, nelíbí se mu přepočet mandátů pro Karlovarský kraj

Soud také uvedl, že i kdyby komise při sčítání preferenčních hlasů v Šanově chybovala, neovlivnilo by to výsledek voleb. Horáček by ke zvolení v Jihomoravském kraji potřeboval minimálně 10 780 přednostních hlasů, zatímco podle oficiálních výsledků jich získal 1682.

„Navrhovatelkou uvedené pochybení by tak, i v případě důvodnosti, bylo marginální a nezpůsobilé zvrátit výsledky volby kandidáta,“ konstatoval NSS, který může zasáhnout jen v případech, kdy zjištěná nezákonnost ovlivní výsledky voleb.

Lhůta pro zpochybnění voleb do Poslanecké sněmovny, které vyhrálo hnutí ANO před koalicí SPOLU, skončila v pátek odpoledne. Soud ve lhůtě obdržel 39 stížností, většinu od voličů. Nyní se jimi průběžně zabývá, některé už zamítl či odmítl, tedy vyřídil bez věcného projednání. Ověří také například součet preferenčních hlasů pro kandidáty SPD v některých okrscích v Pardubickém kraji. Vyžádal si kvůli tomu volební dokumentaci.

Výsledky - Jihomoravský kraj

ANO 2011

32,29 %
strana získala 215 596 hlasů
9
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

27,24 %
strana získala 181 892 hlasů
7
-2

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9,63 %
strana získala 64 307 hlasů
3
-1

Česká pirátská strana

9,45 %
strana získala 63 119 hlasů
2
-2

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

7,54 %
strana získala 50 344 hlasů
2
0

Motoristé sobě

6,13 %
strana získala 40 952 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,42 %
strana získala 29 513 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,34 %
strana získala 8 992 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,39 %
strana získala 2 631 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,27 %
strana získala 1 828 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,22 %
strana získala 1 476 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,18 %
strana získala 1 235 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,14 %
strana získala 996 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 882 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,13 %
strana získala 876 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,1 %
strana získala 682 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,07 %
strana získala 522 hlasů
0
0

Hnutí Kruh

0,07 %
strana získala 473 hlasů
0
0

Levice

0,05 %
strana získala 397 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 380 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,04 %
strana získala 299 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,03 %
strana získala 230 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Bytový dům v Brně postavili přímo v bývalém kamenolomu. Podívejte se

Bytový dům Diorit najdete v areálu bývalého kamenolomu, na opuštěných pozemcích na rozhraní brněnských městských částí Komín a Bystrc, v sevřeném říčním údolí řeky Svratky. Více než netradiční...

Vyzkoušeli jsme český horor o brněnském metru. A zažili něco trochu jiného

V rámci festivalu demoverzí na Steamu uvolnil český vývojář Spytihněv i ukázku ze svého chystaného hororu odehrávajícího se v Brně. Po krátké ukázce však máme pocit, že nás chce autor spíše pobavit,...

Bič na arogantní řidiče v centru Brna. U náměstí budou semafory s trvalou červenou

Opakované výmluvy šoférů, kteří neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna, brzy vezmou za své. Vjezdy na centrální náměstí Svobody totiž budou od nového roku řídit semafory. Jakmile pomine...

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...

Byty, zeleň i místo pro nový stadion. Brno představilo vizi pro Lužánky

Atraktivní a zároveň udržitelná čtvrť plná zeleně má vyrůst v brněnské lokalitě za Lužánkami, která se skloňuje hlavně s vytouženým fotbalovým stadionem. Město ve středu představilo vítězný návrh ze...

Soud zkontroloval hlasy pro ANO v obci na Znojemsku. Zjistil, že chybovali voliči

Nejvyšší správní soud (NSS) na základě stížnosti od voličky zkontroloval hlasy odevzdané pro hnutí ANO v Šanově na Znojemsku, chybu ve sčítání nezjistil. Volička tvrdila, že spolu se synem dali...

23. října 2025  10:20

V Brně se rodí nová větev dopravní sítě. Tramvají se má dát dojet až pod Hády

V obklopení zeleně vzniká nová Čtvrť Pod Hády v severovýchodní části Brna. Zástavba pod stejnojmenným vysílačem nabídne za několik let více než tisícovku bytů v bytových domech i menších viladomech....

23. října 2025  5:38

Macinka a sponzor strany nechtějí CHKO Soutok. Leží v ní podnikatelova obora

Premium

Šéf Motoristů a kandidát na ministra životního prostředí Petr Macinka se netají tím, že chce zrušit teprve v červnu vyhlášenou chráněnou krajinnou oblast Soutok na Břeclavsku. Přitom v této otázce...

23. října 2025

Dvě brněnské výhry v Eurocupu, zářily Galíčková a Wadouxová. Chomutov padl

Oba brněnské týmy si v Eurocupu basketbalistek ve třetím kole připsaly druhé výhry. Žabiny zvítězily 76:54 na hřišti dosud stoprocentního Campobassa, KP zdolalo ve vyrovnaném utkání 76:73 jiný...

22. října 2025  23:03

Unikátní nabídka pro studenty v Brně. Do velkometrážního bytu jen za pár tisíc

Brno nabídne obecní byt v centru o rozloze téměř 120 metrů čtverečních pro sdílené bydlení studentů či studentek. Přistupuje k tomu poprvé, vychází však ze zkušenosti se seniory, u kterých se sdílené...

22. října 2025  18:54

„Nezbude ani květinka!“ Protestující v Brně odmítají Macinku na životním prostředí

Na brněnském náměstí Svobody se ve středu v podvečer sešly stovky lidí, aby protestovaly proti možnému jmenování předsedy Motoristů Petra Macinky ministrem životního prostředí. Řečníci varovali před...

22. října 2025  18:19

Když má Praha O2, tak my T-Mobile. Brno oznámilo partnera pro novou arénu

Brněnská hokejová Kometa a pražská Sparta jsou vždy bráni jako velcí rivalové. Teď se do tohoto soupeření - v nadsázce řečeno - pouští i přímo politici. Vznikající hala, která se stane domovským...

22. října 2025  16:41

Psi byli podvyživení, jeden přišel o oko. Majitelce hrozí deset let vězení

Téměř 150 zlatých retrívrů drželi dva lidé v Odrovicích na Brněnsku v tak otřesných podmínkách, že psi byli podvyživení, ve špatném psychickém stavu a někteří měli na sobě plísně. V červenci jim...

22. října 2025  14:33

Prodával cizí jachty, viní muže. Složité machinace u soudu vysvětloval hodinu

Devětačtyřicetiletý Igor Krajčovič podle obžaloby prodával námořní jachty, které mu nepatřily, některou i opakovaně. Škoda je asi 82 milionů korun, z toho část na úvěrových podvodech, část na...

22. října 2025  13:48

Vědkyně se soudí kvůli diskriminaci. Její nástupce hned bral víc peněz

Přes čtyři roky pracovala Alice Dvorská v Akademii věd České republiky. Po jejím odchodu nastoupil místo ní vědec, který od svého nástupu pobíral výrazně vyšší osobní příplatek než ona. Na základě...

22. října 2025  13:18

Advantage Consulting, s.r.o.
HLEDÁME STAVBYVEDOUCÍ - RŮZNÁ ZAŘAZENÍ!

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj, Praha, Moravskoslezský kraj, Jihočeský kraj
nabízený plat: 50 000 - 100 000 Kč

Dalších 32 326 volných pozic

Nový trik podvodníků na vylákání peněz, zneužívají jména skutečných policistů

Podvodníci v poslední době inovovali způsob, jakým se snaží přimět své oběti k převodu peněz. V telefonním hovoru se představují jmény skutečných policistů ze Znojemska. Podvodníci je vyhledávají na...

22. října 2025  11:43

V brněnské ulici po týdnech znovu unikal plyn. Hasiči evakuovali sousední domy

Kvůli masivnímu úniku plynu evakuovali v úterý odpoledne policisté a hasiči obyvatele několika domů v Cacovické ulici v Brně. Postižená část ulice byla několik hodin uzavřena. Pracovníci plynárenské...

21. října 2025  15:53,  aktualizováno  22.10 11:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.