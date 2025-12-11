Nesrovnalosti při volbách. Počítání hlasů v Blansku začne řešit policie

O předání oznámení do rukou policie ve čtvrtek informovala mluvčí Městského státního zastupitelství v Brně Barbora Vrzalová Jančíková.
Nejvyšší správní soud tehdy na základě volební stížnosti Pirátů přepočítal hlasy v blanenském okrsku 28. Piráti jich mají po přepočtu o 20 více, ANO o 21 méně. Výsledek voleb to neovlivnilo, soud tedy nezasáhl.
„Protože Nejvyšší správní soud může návrhu vyhovět jen tehdy, pokud by bylo prokázáno hrubé ovlivnění voleb, návrh zamítl. Zároveň se však rozhodl podat oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že mohl být spáchán trestný čin maření přípravy a průběhu voleb a referenda,“ řekl k usnesení člen volebního senátu Petr Mikeš.
|
Trestní oznámení kvůli sčítání voleb. Soud odhalil chyby, mohly vzniknout úmyslně
Kdo totiž vědomě nesprávně sečte hlasy, dopustí se podle trestního zákoníku maření přípravy a průběhu voleb, za což lze uložit až tři roky vězení.
„Městské státní zastupitelství v Brně sděluje, že v trestní věci týkající se trestního oznámení Nejvyššího správního soudu k postupu okrskové komise v Blansku při sčítání hlasů v letošních volbách do Poslanecké sněmovny dozorový státní zástupce dne 10. 12. 2025 uložil policejnímu orgánu – Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje, Obvodní oddělení Blansko, ve věci neprodleně zahájit úkony trestního řízení,“ uvedla mluvčí. Doplnila, že další informace z trestního řízení nebudou do skončení prověřování poskytovány.
Komise v Blansku původně nepřipsala Pirátům v okrsku 28 žádný hlas, což se nezdálo jednomu z jejich příznivců, který je volil. „Pokud někdo manipuloval s odevzdanými hlasy, tak mi to jako voliči rozhodně vadí. Popírá to smysl svobodných voleb,“ řekl jejich volič Tomáš Smola. Že Piráti v okrsku nějaké hlasy dostali, potvrdila také jedna členka volební komise. Piráti se proto obrátili na soud.
Výsledky - Jihomoravský kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Moravské zemské hnutí
Česká republika na 1. místě!
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
VÝZVA 2025
Jasný Signál Nezávislých
Hnutí Kruh
Levice
Volt Česko
SMS – Stát Má Sloužit
Hnutí občanů a podnikatelů
Kvůli nezapočítání hlasů pro Piráty nebyly zohledněny ani preferenční hlasy pro jejich kandidáty, kterých bylo v okrsku odevzdáno 19. Neodpovídaly ani počty preferenčních hlasů pro 12 kandidátů hnutí ANO, přičemž některé početní odchylky byly podle soudu významné. Například kandidáti Taťána Malá a Pavel Outrata ve skutečnosti obdrželi jen polovinu původně připsaných kroužků.