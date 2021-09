Stavby dálnic na Moravě jsou začarované, hájila se v debatě Schillerová

Uštěpačné útoky, ostřejší výměny názorů, povzdechy, ale také úsměvy, to vše v kulisách pětihvězdičkového hotelu Barceló. Tak to ve středu v podvečer vypadalo v Brně na Šilingrově náměstí, kde se pět týdnů před volbami do Poslanecké sněmovny sešli na první debatě přední jihomoravští kandidáti pěti vybraných politických uskupení.