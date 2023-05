Volařík chce rozvíjet udržitelný turismus. Bude k tomu potřebovat miliardy

Designový hotel, rodinný resort, apartmány od oceňovaného architekta Seana Cliftona, moderní lázně, jaké známe z italských či rakouských Alp, to je výčet ambiciózních projektů, které plánuje v následujících letech vybudovat v Mikulově člen místní vinařské rodiny Mike Volařík. Spoluinvestory, které pro své plány potřebuje, láká na koncept udržitelného rozvoje turismu.

Mike Volařík ze skomírajícího hotelu vybudoval ubytování, které si po odeznění covidu rychle našlo náročnější klientelu. Tržby jeho Wellness & Wine Hotelu Volarik loni přesáhly 70 milionů korun. Syn z vinařské rodiny přiznává, že otec a držitel medailí moku z révy byl k synovu podnikání skeptický. „Slyšel jsem, že to nepůjde... ale šlo to,“ říká Volařík, který se inspiruje cestami po Tyrolsku či Bavorsku. Hlavní rodinný byznys zatím šlape. Kromě vinařství Volařík je to firma Bottling Printing – dodavatel značení spotřebních výrobků.

„Každý výrobek musí mít povinně své unikátní značení, podle kterého o něm dohledáte informaci, kdy a kým byl vyroben. Ačkoliv je tu samozřejmě konkurence na trhu, jedná se o poměrně stabilní byznys,“ vysvětluje čtyřicátník Volařík.

Obě aktiva, nadstandardně provedený hotel a Bottling Printing vložil do fondu Volarik Capital. Hodnota vložených aktiv činí nyní 270 milionů korun. Plánované projekty zaměřené na co největší udržitelnost a vysoký ekologický standard budou postupně vkládány do fondu v momentě získání stavebního povolení, aby průběžně zhodnocovaly peníze dalších investorů.

Hlavně ekologicky

Fond Volarik Capital vydává prioritní akcie a ty nabízí potenciálním investorům, kteří pak mají nárok na výnos. Očekávaný roční výnos fondu je kolem 8 % a investiční horizont je 5 let. Minimální objem investice je jeden milion korun. „Plánované investice do rezidenčních a rekreačních projektů na Mikulovsku pokryjí z 50 % vlastní prostředky fondu a dalších polovinu investic pokryjí bankovní úvěry, jak je tomu u developerských projektů běžné,“ říká zakladatel fondu.

Mikulov má podle Volaříka obrovský potenciál v dalším rozvoji turismu, je však potřeba, aby cestovní ruch neměl negativní dopady na místní ekosystém, ale naopak, aby přispíval k udržitelnému rozvoji unikátního regionu. „Byznys se dá dělat tak, aby byl profitabilní a současně ohleduplný k okolí, měl ekologickou vizi a přinášel dlouhodobou hodnotu. Záleží mi proto na tom, abychom stavěli výhradně ekologicky a udržitelně a pracovali s lokálními dodavateli,“ popisuje svoji vizi.

Nejdříve hotel, lázně až nakonec

Investice do výstavby nového hotelu, apartmánů a rodinného resortu, umístěných v různých částech Mikulova, by měly dosáhnout v součtu 1,3 miliardy korun. Nejblíže realizaci je Designový hotel Konšelé umístěný pod Svatým kopečkem. S jeho stavbou za 300 milionů, respektive přestavbou z původního zchátralého socialistického objektu, by se mělo začít ještě letos. Z původní budovy ovšem zůstanou jen sklepy.

Na protější straně silnice vyrostou apartmány s 67 bytovými jednotkami, jejichž výstavba by měla odstartoval příští rok. Projekt vzniká ve spolupráci s architektonickou kanceláří Jestico+Whiles a jejím architektem Seanem Cliftonem, jenž je mimo jiné autorem oceňovaného bytového komplexu Sakura v pražských Košířích. Apartmány jsou navrženy podle konceptu pasivního domu s využitím betonových základů v kombinaci s dřevěnou konstrukcí. Součástí stavby budou tepelná čerpadla, fotovoltaika a zelené střechy.

Další Volaříkův projekt Family Resort vyroste pod protějším kopcem Turold a nabídne 100 až 120 pokojů. „Nabídne velké zázemí pro děti, venkovní koupací jezírko s vlastní pláží i celoročně vyhřívaný venkovní bazén nebo třeba separátní wellness pro děti a pro dospělé,“ popisuje své plány Volařík. Projekt je podle něj nyní ve fázi přepracování návrhu s cílem ještě zvýšit jeho zelenost na základě nejnovějších technologií a postupů.

Ambice má Volařík více než smělé. Mikulovský patriot by ve městě rád vybudoval lázně za 3 až 3,5 miliardy korun. Ty by Mikulov by pozvedly na lázeňskou destinaci. Plány na využití zdejších minerálních pramenů nejsou žádnou novinkou, samotné město o tom už řadu let uvažuje. Nyní drží tyto šance v rukou právě Mike Volařík. Zkušební vrty realizované v minulosti potvrdily prameny velice kvalitní jodobromové vody vhodné pro léčbu pohybového ústrojí. Pokud se mu podaří přesvědčit dostatek investorů, vznikl by zde unikátní ozdravný areál s novou čtvrtí s obchůdky a domy.

„Mikulov má strategickou polohu, lázně mohou být zajímavou zastávko pro ty, kdo například cestují z Česka do Alp či k moři. Je to záměr do budoucna s plánovaným dokončením někdy v letech 2029 až 2030. Nyní se ale soustředíme hlavně na nový hotel a apartmány,“ uzavírá Mike Volařík.