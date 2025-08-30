Běh ve spodním prádle, svíčková v kelímku. Otrlý mladík rád testuje hranice

Zkrátka se rozhodl, že už bude v životě dělat jen to, co ho baví. Čtyřiadvacetiletý Vojtěch Toman se tak zbavil jediného pravidelného příjmu a v půlce letošního února začal pořádat zdarma akce v centru Brna, kterými se snaží lidi vytrhnout z každodenní rutiny. Jeho nápady pod názvem Game of Life už na sociálních sítích oslovily přes 39 tisíc sledujících.

Za půl roku tak Vojtěch vytvořil komunitu lidí, kteří se k němu pravidelně přidávají na běh ve spodním prádle, hromadné karaoke nebo vodní bitvu.

Miluje focení a natáčení a je plný nevšedních nápadů. Než se pustil do organizování vlastních plánů, čtyři roky pracoval pro výrobce energetických nápojů Red Bull.

„Můj den tam vypadal podobně jako teď v Game of Life. Z různých akcí jsem stříhal krátká videa, byla to v podstatě moje vysněná pozice, ale po chvíli jsem měl pocit, že už se tolik neposouvám. Chtěl jsem začít dělat věci po svém. A teď si vše řeším od začátku až do konce,“ zdůvodňuje mladý Brňan svůj odchod z firmy.

Kromě vzletných vizí jsou poznávacím znamením Vojtěcha Tomana také jeho oblíbené kroksy.
Takzvaná Nahá míle, kterou Vojtěch Toman uspořádal v květnu 2025 na Moravském náměstí v Brně.
Při pořádání přespání s táborákem přímo na náměstí Svobody v Brně se Vojtěch Toman spojil s tradičním festivalem Maraton hudby a Bezuličním buskingem.
Mezi oblíbené kratochvíle, které Vojtěch Toman pořádá, jsou karaoke setkání na různých místech. V tomto případě na brněnském náměstí Svobody.
Když oznámil, že končí s prací a bude si dělat, jen co chce, spustilo to na jeho sociálních sítích vlnu reakcí. „Kontroverze mě baví, rád testuju hranice. Moje videa mají virální potenciál, i proto je nás dneska v komunitě tolik,“ povídá.

První akci, kterou byl běh ve spodním prádle centrem Brna, provázely podobné reakce. „Bylo to vtipné. Půlka lidí v komentářích nadávala, že jsme málo oblečení, a druhá, že na ‚Nahou míli‘ toho na sobě máme moc,“ směje se Toman.

„Brno je na nás hodné“

Svými nápady už „obšťastňuje“ i jiná města, třeba Prahu, Plzeň nebo České Budějovice. Brno je však jeho srdeční záležitost. „Město je tu na nás hodné. Horší zkušenost mám z hlavního města. Na Staroměstské náměstí přišli policisté během karaoke a ukázali nám asi šest věcí, které jsme porušili. Nesmí se tam totiž vůbec pouštět hudba ani mluvit do mikrofonu,“ usmívá se.

„Naštěstí jsem dost spontánní na to, abych při komplikacích vymyslel záložní plán. Vlastně také v Brně jsme se museli při karaoke přesunout, ale díky tomu jsme měli ještě lepší zážitek. Lidé tancovali ve fontáně na Moravském náměstí a mělo to super atmosféru,“ líčí.

Nový trik brněnského bojovníka s hlukem. Nahlašuje desítky akcí, maří tím jiné

Na ono finále karaoke tour v Brně dorazilo tisíc lidí. Nejnáročnější na organizaci byla však vodní bitva v Mariánském údolí. „Přidalo se nakonec víc účastníků, než jsem čekal, takže jsem na poslední chvíli musel vymyslet další druh terčů, na které se střílelo vodními pistolkami. Na hlavu si každý dal gumičkou připevněné kolečko z papírové trubky, kde byl toaletní papír. Druhá varianta byla s kolíčky na prádlo. Komu se papír promočil, tak vypadl,“ popisuje inovativní přípravy.

Přidat se může kdokoliv, vždy akce dopředu zveřejňuje na svých sociálních sítích. „Lidé se většinou neznají, takže ze startu panuje trochu nervozita. Nicméně je super vidět, jak se z lidí postupně stávají kamarádi. Dokonce nám vznikly už tři páry,“ vyzdvihuje své dohazovačské schopnosti.

Zábava bez vstupného

Všechny akce, které nadšenec do ulítlých nápadů zorganizoval, jsou zdarma. A stejný model chce udržet dlouhodobě. „Umím si snížit životní náklady na minimum a stále bydlím u rodičů. Chci, aby i ten, kdo nehodlá utratit korunu, si mohl tyhle události užít stejně jako ostatní. Lidé mě ale mohou podpořit třeba tím, že si koupí moje tričko nebo si dají drink na baru,“ přibližuje financování svých akcí.

Dále si přivydělává například focením a natáčením svateb nebo zakázkovou tvorbou obsahu na sociální sítě. Získané peníze pak často investuje do kryptoměn.

Metal má vděčnější fanoušky, míní producentka. Začínala klipy pro Chinaski

Na organizování akcí je zatím sám. Že by se časem někdo přidal, ale nevylučuje. „Tím, že se komunita rozrůstá, jsem tomu otevřený. Musel by to však být někdo se stejnou vášní,“ zdůrazňuje.

Některé projekty vznikají i ve spolupráci s jinými organizacemi. Například když pořádal přespání s táborákem přímo na náměstí Svobody v Brně, spojil se s tradičním festivalem Maraton hudby a Bezuličním buskingem. „Většinou je to takový barterový obchod – já dostanu lidi na místo a někdo další se tím zviditelní,“ vysvětluje Toman. Rád by přespání uspořádal také v obchodním domě Ikea nebo akvaparku.

Vize? Fastfood s českými jídly

Charakteristické jsou pro něj právě velké sny bez limitů. „Jeden z mých cílů je uspořádat karaoke zadarmo v pražské O2 areně. Zkrátka aby si tam kdokoliv mohl přijít zazpívat písničky, které miluje,“ říká o nápadu, který chce financovat ze sponzorských darů. „Dejte mi tam třeba Porsche nad hlavu, je mi to jedno,“ směje se.

A co další vize? Toman touží po založení vlastního fastfoodu s českými tradičními jídly. „Chtěl bych tam dělat třeba svíčkovou v kelímku nebo sendviče z knedlíků. Věřím, že komunita by mi s plány mohla pomoct crowdfundingem,“ podotýká sebevědomě.

Třikrát zatlačit, dvacetkrát přehodit. Na pár hodin kuchařem v Popeyes

V jednu chvíli studoval dvě vysoké školy zároveň, nakonec si vybral tu se zaměřením na marketing a brand management. „I když jsem jedno studium nedokončil, získal jsem tam spoustu kontaktů, takže to za to určitě stálo,“ vyzdvihuje. Právě přes známé totiž shání většinu vedlejších zakázek.

Dostal se tak i k natáčení dokumentu s cestovatelem Arthurem Sniegonem v Africe, na němž se podílí zpěvák Ben Cristovao. „Snímek šíří osvětu o ochranně slonů a měl by vyjít na podzim,“ láká Toman s tím, že prorazit ve filmovém průmyslu coby režisér je jeho nejdivočejší sen

Kromě vzletných vizí jsou jeho poznávacím znamením i kroksy, ve kterých chodí prakticky kamkoliv. Zdolal v nich například Spartan race na Slovensku. „Je to fakt nejpohodlnější věc. Baví mě si je brát kamkoliv, ale třeba do opery bych to nedal. V budoucnu bych v nich chtěl zdolat také Ironmana, což je v podstatě dlouhý triatlon,“ usmívá se a nepřestává odkazovat na myšlenku, že by lidé měli dělat to, co je baví, ať už jde o cokoliv.

