Vlastníka fotbalové Zbrojovky, který má s klubem velké plány, soudí v Lotyšsku

  13:54
Miliardář Vojtěch Kačena má ambiciózní plány, jak pozvednout brněnský fotbal. Tradiční klub FC Zbrojovka Brno, který aktuálně hraje druhou ligu, chce dostat na špici a vybudovat pro něj nový stadion v lokalitě za Lužánkami, o čemž sní řada fanoušků. Jak ale upozornil server Seznam Zprávy, podnikatel je obžalovaný v Lotyšsku kvůli miliardovému podvodu.

Vojtěch Kačena (v černém) na druholigovém zápase Zbrojovky Brno, po jeho levici ředitel klubu Jan Mynář. (červenec 2025) | foto: Petr Nečas

Česká firma Black Duck Invest, v jejímž managementu tehdy působil i právě nynější vlastník fotbalové Zbrojovky, dostala v roce 2021 zálusk na jednu z největších firem v Lotyšsku, která vyrábí léčiva, společnost Olainfarm, dnes Olpha.

Vedly se tam spory o dědictví a Češi toho chtěli využít a odkoupit téměř poloviční podíl. Jenže transakci v závěru zastavila banka. Důvodem bylo to, že převod podepsala členka představenstva Milana Belevičová až po svém odvolání z funkce.

Smlouvu o převodu akcií s Čechy podepsala Belevičová 26. dubna 2021. Pak ji majitelé odvolali. Dědicové však považují tuto smlouvu za fiktivní, jelikož k podpisu podle nich došlo až v noci 27. dubna, netradičně před třetí hodinou ráno.

Hned 30. dubna odpoledne pak Vojtěcha Kačenu a jeho spolupracovníka Tibora Bokora zadržela na letišti policie. Zadržena byla také Milana Belevičová.

Podle lotyšské prokuratury chtěla organizovaná zločinecká skupina před čtyřmi lety nezákonně získat kontrolní balík akcií farmaceutické společnosti Olainfarm v hodnotě 40 milionů eur, přibližně jedné miliardy korun. Obžalovaným, mezi nimiž je i Kačena, hrozí až deset let vězení, informoval web Lsm.lv

Veřejné soudní zasedání začalo v Rize minulé úterý, kdy se k němu vzdáleně připojil právě i Kačena. Případ bude pokračovat v dalších týdnech.

Současný majitel brněnského fotbalového klubu jakoukoliv vinu odmítá. Tvrdí, že se stal obětí konkurenčního boje. „Tato pseudokauza se táhne více než čtyři roky bez toho, aby trestní spis obsahoval byť jediný důkaz o našem protiprávním jednání. O pochybnostech, které postup lotyšských autorit vzbuzuje, jsme již informovali všechny relevantní orgány včetně českého ministerstva zahraničí,“ namítl český miliardář.

Soud ale neprobíhá jen v zemi na pobřeží Baltského moře. U Městského soudu v Praze naopak už od června 2021 leží žaloba české společnosti Black Duck Invest, za niž Kačena jednal, aby se akcie dostaly do vlastnictví tohoto podniku.

