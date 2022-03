Někdo si ulehčil práci a mně tím ztížil život, žehrá odstoupivší rektor

Články, v nichž odborná komise shledala prohřešky jako hrubou nedbalost při kontrole kvality a jasné známky manipulace s daty, se zabývají studiem nádorových procesů a vývojem pokročilých materiálů.

„Vyvíjeli jsme nanočástice, které by mohly být protinádorovým léčivem, a další, které by mohly nahradit antibiotika,“ odhaluje chemik Vojtěch Adam.

Protože ve veřejném prostoru zaznívala především kritika jeho práce, MF DNES dává prostor i jemu, aby celou záležitost přiblížil ze svého pohledu. „Mám pocit, že mi to mozek dávkuje postupně. Zrovna ten poslední lednový týden jsem prožíval v horečkách s covidem. Každý den si vzpomenu na nějakou věc, která se v tom týdnu stala. Tím si procházím a asi ještě hodně dlouho budu,“ líčí.

Jaké pro vás byly poslední týdny?

Byl to absolutní šok. Když se vrátíme do loňského října, nějaké dva dny po mém zvolení, kdy se vědecká komunita začala touto kauzou zabývat, doslova mi to převrátilo život vzhůru nohama. Od té chvíle jsem se snažil přijít na kloub všemu, co se stalo, kde se ty chyby vzaly. A taky si ke každému článku rozklíčovat příběhy. To trvá dlouho, takže mám hodně práce ještě před sebou.

Kdy jste zaznamenal první zpochybňování svých výzkumů?

Začalo to někdy 20. října. Nejsem na sociálních sítích a celý problém se zpočátku řešil především tam, takže jsem informace dostával zprostředkovaně. Hned, jak jsem objevil naše záznamy na PubPeeru (web, který umožňuje komentovat vědecké publikace – pozn. red.), začal jsem je řešit.

Nesrovnalosti ve vašich výzkumech se řešily i na Twitteru, který vědci využívají k prezentaci výzkumů. Tomu neholdujete?

Byl jsem několikrát přesvědčován, abych si toto médium zřídil. Jsem sice z generace, která k sociálním sítím významně tíhne, a vím, že přicházím o tuto možnost prezentace své práce i o kus informačních toků, ale zkrátka to není můj svět.

Co jste dělal poté, když se v médiích objevila první zpochybnění vašich výzkumů?

V mém životě se vlastně potkaly tři věci. Jednou byla kariéra vědce, která byla nesmírně zasažena a mě to neskutečně šokovalo. Pak kariéra manažera, který se na vše musí podívat z většího úhlu. Vědec by měl řešit, že se chyby opraví, manažer to, jak se staly. Pak je tady politický rozměr, že jsem byl zvolen do nejvyšší akademické funkce a očekávalo se ode mě, že začnu přebírat agendu a věnovat se řízení univerzity. Tohle vše se potkalo v jeden okamžik. Každou věc jsem se snažil řešit, myslel jsem si, že je zvládnu všechny. Možná bych něco změnil a udělal jinak, ale určitě bych nezměnil způsob, jak jsem k tomu přistoupil.

Co byste tedy udělal jinak?

Rozhodně bych se věnoval nejen vědeckému pohledu, ale i tomu manažerskému – jak se chyby staly, kdo je za ně zodpovědný, jakou míru odpovědnosti nesou moji kolegové z týmu. To byla věc, kterou jsem v ten okamžik upozadil. Nejdůležitější mi přišlo podívat se do těch článků, zorientovat se a řešit problém. Nemám rád, když se jako první hledá viník. Když se rozlije sklenice mléka, nejdřív to utřete, sklenici postavíte zpátky a teprve pak řešíte, kdo ji rozlil. Tu sklenici budu dávat nahoru ještě hodně dlouho...

Rezignovat jste dlouho nechtěl, co nakonec rozhodlo?

Úcta k Mendelově univerzitě. Pochopil jsem, že venkovní tlak ji začíná zatěžovat a můj osobní úspěch a ambice začaly přerůstat reputaci školy. Venkovní tlak začal způsobovat i rozdělování uvnitř univerzity, což bylo pro mě nepřijatelné. Archetypálně jsem budovatel, ne dobyvatel. S touhle univerzitou jsme měli plány a vize, chtěli jsme vytvořit Smart MENDELU kampus, víc spolupracovat se zahraničím. Aby se to podařilo, musíte pro to nadchnout většinu lidí, a ne řešit, kde máte jakou chybu a jakou za to nesete zodpovědnost.

Takže k vašemu rozhodnutí přispěl i moment, kdy vám končící rektorka Danuše Nerudová doporučila rezignovat?

To byl moment číslo jedna. Pak také vyjádření odborných autorit, především České konference rektorů. Asi bych nebyl správný rektor, kdybych nedokázal občas ustát nějaký tlak, ale tohle už bylo něco jiného. Pohled na celou kauzu se začal měnit „z Adama na MENDELU“. Uvědomil jsem si, že je situace velmi vážná a musím k tomu zaujmout stanovisko.

Nařčení z vědecké komunity jsou skutečně závažná. Výsledky odborné komise mluví o „hrubé nedbalosti při kontrole kvality“ až po „jasné známky manipulace s daty“. Už víte, jak k těm pochybením došlo?

Pohybuji se ve vědecké oblasti, kde jde o týmovou práci. Vědecký tým tvoří vedoucí, zkušení výzkumníci, ale i doktorandi, kteří jsou na začátku své vědecké kariéry. Jako vedoucí nemůžu být zodpovědný za každého pracovníka do té míry, abych mu stál za zády v laboratoři a kontroloval každý jeho krok. I kdybych chtěl, není to časoprostorově možné. Naše práce je významně mezioborová a žádný z nás nerozumí všemu. Z odpovědnosti jsem ale neuhnul. Měl jsem absolutní důvěru ve svůj tým, nedokázal bych pracovat v týmu, kterému bych nevěřil.

Kde se tedy ty chyby staly?

U každého článku bychom je identifikovali na jiném místě, nicméně teď si s kolegy dáváme práci, abychom to zjistili. Jak už jsem říkal, zpočátku mě – z odstupu asi chybně – nezajímalo, kdo za to může. Snažil jsem se posbírat hrubá data, zjistit, zda je máme, a podívat se, jak odpovídají prezentovaným výsledkům. To jsem si dal za cíl a věnoval tomu zatím poslední dva a půl měsíce. Článků bylo dvanáct a dat je obrovské množství, proto mi nezbýval prostor na nic jiného. Teď zjišťuji, kde došlo k selhání lidského faktoru, ve kterém místě se – ve velkých uvozovkách – z modrého jablka stalo zelené, a nemělo. Bohužel někde šlo skutečně o hloupé chyby z nedbalosti. Někomu to ulehčilo práci, a mně to teď hodně ztížilo život.

Ta hrubá data, tedy jakýsi důkaz, že se experimenty opravdu uskutečnily, máte?

Ano, našli jsme je. To je zásadní, protože je velký rozdíl, pokud bychom je neměli a celý experiment si vymysleli, ale my je máme, což dokazuje, že jsme všechny experimenty skutečně provedli. Takže chyby se staly dál v celém procesu.

Jako vedoucí týmu a korespondenční autor u odborných článků však odpovědnost nesete vy.

Ano, nesu. V poslední době jsem byl často konfrontován otázkami odpovědnosti korespondenčního autora. Ten má za úkol komunikovat v rámci týmu a také s redakcí časopisu. Ručím za to, že všichni spoluautoři článek četli a také se k němu vyjádřili. Dále zodpovídám za shromáždění dat a řízení experimentu.

Odborná komise doporučila stáhnout šest článků a u dalších tří jejich stažení zvážit. Uděláte to?

Články jsem hned začal opravovat. Komisi jsem poslal soubor dat, která jsem odeslal i do redakcí odborných časopisů, a žádal je o doporučení, jak postupovat. Čtyři články jsem opravil ještě předtím, než mě komise oslovila. Doporučeními se budu řídit. U článků, kde je pochybení nejvíce a jsou nejzávažnější, dává jejich stažení smysl. Tomu se nebráním, nicméně už několik týdnů čekáme na stanovisko redakčních rad. Našel jsem i případy, že vědeckým týmům daly možnost celý experiment zopakovat.

Jak se k celé záležitosti staví vaši kolegové z vědeckého týmu?

Cítím, že mám jejich podporu. A i u nich vidím snahu dokázat, že vědu děláme dobře, že nejsme darebáci a podvodníci, kteří by si vymýšleli data. Chyby z minulosti přiznáváme a chceme i sami sobě dokázat, že to děláme dobře.

Jak těžké teď bude získat zpět dobrou vědeckou reputaci?

Nebude to snadné. Když mi bylo pět, chtěl jsem se stát vynálezcem. Věda je můj život. Ve výzkumném týmu jsme zavedli přísnější postupy, které by měly zamezit de facto jakýmkoli chybám či pochybením. Zavedli jsme vnitřní systém kontroly, aby vše vidělo více očí a víc se vše kontrolovalo. A jak získat zpět dobré jméno? Budu snílek, jako jsem byl vždycky v životě. Každý rok si říkám, že děláme lepší vědu a máme lepší výsledky. Budeme dál pracovat a publikovat a třeba za dva tři roky se podíváme na to, co se nám podařilo objevit. To pro mě bude to nejlepší zadostiučinění. Určitě bude existovat skupina lidí, kteří mi to nikdy neodpustí a budou se na mě vždycky dívat skrz prsty. Chci věřit, že ale bude větší skupina lidí, která si řekne: Hele, Vojta se vrátil zpátky do laboratoře a odpracoval to.

Zůstáváte na univerzitě jako prorektor?

Teď se bude volit nový rektor a ten si vytvoří svůj tým. Ale já se teď chci zaměřit především na vědu. Je to dvacet let, co jsem přišel na Mendelovu univerzitu jako laboratorní „dělník“. Politické ambice už pro mě ztratily smysl. Vymýšlení si výsledků či jejich jakákoli hrubá manipulace jsou pro mě ale naprosto nepřijatelné a nikdy bych to netoleroval. Pokud na něco podobného přijdu, zaujmu tvrdé stanovisko, což moji kolegové vědí. Vědeckou kariéru jsem si musel odpracovat, a kdybych nějaký podvod sám udělal, hodil bych tím vše přes palubu.