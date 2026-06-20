Zvenčí nenápadná budova v brněnské Ponavě nepůsobí jako místo, kde se dá během několika minut ocitnout uprostřed zásahu bezpečnostních složek nebo na střelnici, která reaguje na každý pohyb zbraně. Jen pár kilometrů od centra Brna tu sídlí VR Group, firma patřící pod státní podnik LOM Praha, která se specializuje na výcvikové a simulační technologie pro armádu či policii.
VR Group vyvíjí systémy založené na virtuální, živé a konstruktivní simulaci. Firma uvádí, že její řešení slouží především ke zlepšování taktických dovedností, rozhodování a připravenosti na mise.
Máme velmi precizní simulaci balistiky, kdy systém bere z prostředí parametry, jako je teplota, vlhkost, tlak a typ munice. Výsledkem je přesná simulace balistických trajektorií.