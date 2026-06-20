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Supersimulace boje v kanceláři? Výcvikový trenažér umí napodobit i zpětný ráz

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V sídle společnosti VR Group prožijí trénující díky nejmodernějším technologiím výcvik ozbrojených sil jako v reálném prostředí. Vyzkoušel si ho i redaktor iDNES.cz Daniel Vachek. (16. června 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Autor:
  16:00
Džungle, poušť, městská zástavba nebo zásah v budově plné civilistů. Prostředí, jejichž vytvoření pro potřeby výcviku by ve skutečnosti stálo miliony korun, vznikají v Brně několika kliknutími myši uprostřed nenápadných kanceláří. Moderní simulátory mění způsob, jakým dnes trénují armáda a bezpečnostní složky.

Zvenčí nenápadná budova v brněnské Ponavě nepůsobí jako místo, kde se dá během několika minut ocitnout uprostřed zásahu bezpečnostních složek nebo na střelnici, která reaguje na každý pohyb zbraně. Jen pár kilometrů od centra Brna tu sídlí VR Group, firma patřící pod státní podnik LOM Praha, která se specializuje na výcvikové a simulační technologie pro armádu či policii.

VR Group vyvíjí systémy založené na virtuální, živé a konstruktivní simulaci. Firma uvádí, že její řešení slouží především ke zlepšování taktických dovedností, rozhodování a připravenosti na mise.

Máme velmi precizní simulaci balistiky, kdy systém bere z prostředí parametry, jako je teplota, vlhkost, tlak a typ munice. Výsledkem je přesná simulace balistických trajektorií.

Petr Benýšeksoftwarový vývojář projektu

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Supersimulace boje v kanceláři? Výcvikový trenažér umí napodobit i zpětný ráz

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V sídle společnosti VR Group prožijí trénující díky nejmodernějším technologiím...

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