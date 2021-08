Před 26 lety padl v Jugoslávii voják z Hodonína, nově ho připomíná lavička

U chorvatské obce Ličky Oska se stala 5. srpna 1995 tragédie. Česká armáda tam měla během války v Jugoslávii zbudované pozorovací stanoviště Tango 23, které bylo součástí 72 kilometrů dlouhé dělicí linie mezi chorvatskou a srbskou stranou. Toto mírové stanoviště se však stalo terčem útoku chorvatských jednotek.

Zranění utrpělo pět vojáků, dva z nich jim následně podlehli. Kromě četaře Petra Valeše tehdy zemřel rotmistr a rodák z Hodonína Luděk Zeman. Valešovi bylo dvaadvacet let, Zeman přišel o život v sedmatřiceti letech.



Luďka Zemana a další válečné veterány připomíná lavička na městském hřbitově v Hodoníně.

Památku Luďka Zemana i dalších válečných veteránů připomíná v Hodoníně nová lavička, kterou nechali instalovat kamarádi z Tanga 23 – Repetitor, kteří si říkají „repeťáci“, rodina a další přátelé.

Lavička má pořadové číslo 94. „To znamená, že v České republice, na Slovensku i v Afghánistánu je čtyřiadevadesát laviček, jimiž vzpomínáme na své padlé kamarády,“ řekl jeden z „repeťáků“ na pietním odhalení na konci července.

Luděk Zeman absolvoval na sklonku 70. let jako většina mladých mužů základní vojenský výcvik, pak se ale vydal na dráhu zemědělského mechanizátora a řídil traktory, třeba pro Agropodnik Hodonín. Do armády vstoupil až v září 1994.

V té době na Balkánském poloostrově a v zemích někdejší Jugoslávie zuřila už dva roky válka. „Zeman, ale i jeho kamarádi a kolegové svým dílem chtěli tehdy přispět k tomu, aby se mezi země bývalé Jugoslávie – tam, kam jsme předtím jezdili a dnes zase jezdíme na dovolenou – vrátila pravidla tolerantní společnosti,“ řekl zástupce Krajského vojenského velitelství v Brně, podplukovník Vlastimil Drápela.

Zeman nastoupil k armádě jako četař, zužitkoval své zkušenosti řidiče a jezdil s mechanizovaným družstvem pod dvěma prapory mírových sil OSN. Hned v říjnu byl vyslán do zahraniční operace UNPROFOR na chorvatsko-srbskou hranici, kde bylo úkolem vojáků chránit vesnice a střežit přechody mezi státy.

O půl roku později řídil vojenská auta i pro operaci UNCRO ve stejné lokalitě. „Do oblasti zmítané občanskou válkou odešel s vědomím, jaké nebezpečí podstupuje. Nikdo však netušil, že to bude právě on a jeho kolega Petr Valeš, kteří se stanou oběťmi minometného granátu na svém pozorovacím stanovišti,“ podotkl hodonínský starosta Libor Střecha.

Po tragédii byli oba vojáci in memoriam povýšeni do hodnosti podporučíka.



„Lidé jako Luděk Zeman jsou reální hrdinové a společenské uznání si zaslouží. Zaslouží si vyšší povědomí společnosti o svých osudech a také o nelehkém údělu jejich rodin,“ řekl Drápela s tím, že Zeman dostal posmrtně i medaili Za hrdinství.

Do dnešního dne se do pozorovatelských misí OSN ve vojenských operacích a do operací NATO zapojilo přes 16 tisíc Čechů. „Nezištně nasazovali a nasazují život za uchování či nastolení míru, za náš lepší svět, svobodu a spravedlnost. Třicet z nich za to zaplatilo cenu nejvyšší,“ doplnil Drápela.