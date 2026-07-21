Podle jednatele YachtClubu Dyje Stanislava Hrdličky by změna zasáhla nejen příznivce rekreačních sportů, ale i protipovodňovou ochranu regionu.
„Nedokážu si to představit, je to sci-fi. Při přívalových deštích protéká Dyjí i 600 kubíků vody za sekundu. Co by s tím dělaly obce pod Novými Mlýny? Bez vody nemůžeme existovat. Když nebude voda, nebude přístav. A bez přístavu nebudou ani lodě,“ rozčiluje se Hrdlička.
Hrubým odhadem se dnes nachází na výpusti ze Staré Dyje 1,5 tuny mrtvých ryb. Roky se nic neděje a to, co v těchto dnech dělají rybáři s vodohospodáři a hasiči při záchraně ryb, je jen hašení požáru.