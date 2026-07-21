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Když nádrž vypustí, zlikviduje nás to, obávají se podnikatelé od Nových Mlýnů

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  16:30

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U Malé vodní elektrárny Nové Mlýny na Břeclavsku 1. srpna 2025 protestovali rybáři. Cílem shromáždění bylo upozornit na negativní dopady provozu vodní elektrárny Nové Mlýny na životní prostředí, především na vodní režim a ekosystémy Dyje v období největšího sucha. | foto: ČTK

Návrh skupiny ekologů a dalších odborníků na vypuštění části novomlýnských nádrží a obnovení lužního lesa otevřel na jižní Moravě bouřlivou debatu. Zatímco někteří starostové připouštějí, že by návrat původní krajiny mohl přírodě prospět, provozovatelé kempů a další podnikatelé se obávají citelných dopadů na cestovní ruch i své živobytí.

Podle jednatele YachtClubu Dyje Stanislava Hrdličky by změna zasáhla nejen příznivce rekreačních sportů, ale i protipovodňovou ochranu regionu.

„Nedokážu si to představit, je to sci-fi. Při přívalových deštích protéká Dyjí i 600 kubíků vody za sekundu. Co by s tím dělaly obce pod Novými Mlýny? Bez vody nemůžeme existovat. Když nebude voda, nebude přístav. A bez přístavu nebudou ani lodě,“ rozčiluje se Hrdlička.

Hrubým odhadem se dnes nachází na výpusti ze Staré Dyje 1,5 tuny mrtvých ryb. Roky se nic neděje a to, co v těchto dnech dělají rybáři s vodohospodáři a hasiči při záchraně ryb, je jen hašení požáru.

Miroslav Láníčekpředseda Moravského rybářského svazu

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