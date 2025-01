Když pes není jen společník. Cvičitel mění životy nevidomých už třicet let

18:00

Vyhnout se popelnicím, bezpečně převést nevidomého přes vozovku nebo podpořit psychiku. To vše je náplní práce vodicích psů. Jejich cvičení a přípravě se už přes třicet let věnuje Milan Dvořák. Ve své škole už za tu dobu pro tuto službu připravil 567 čtyřnohých pomocníků. „Naplňuje mě vidět, jak nevidomý dostává do života nového parťáka,“ říká.