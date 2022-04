Vlakem od hokejové arény už ne. Historickou vlečku na výstaviště zruší

Historickou událost zažili díky kolejím vlečky, která ze železničního koridoru odbočuje poblíž dolního nádraží a kolem řeky Svratky vede až do areálu brněnského výstaviště. Jenže nevšední akci už se nejspíš zopakovat nepodaří.

„V místě během příštích let začnou vznikat základy nové čtvrti Trnitá a s ní související infrastruktura včetně prodloužení Uhelné a Rosické ulice, s nimiž by se vlečka dostala do konfliktu,“ vysvětlil důvod pro zrušení dráhy mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Ostatně je to i podmínka k získání stavebního povolení na další etapu budování zábran proti velké vodě kolem Svratky od mostu na Uhelné dál na jih, které je tam plánované na roky 2024 a 2025.

„Ani případná přeložka vlečky do jiných míst by dlouhodobě nedávala smysl. Kolejiště nového vlakového nádraží má být ve výšce sedmi metrů nad stávajícím terénem a napojení by tak v budoucnu nebylo možné,“ dodal Poňuchálek.

Část stávající vlečky se přitom datuje až do roku 1890, kdy se po ní dovážela řepa do někdejšího cukrovaru v areálu dnešního výstaviště. To v lokalitě vyrostlo v roce 1928 a právě veletrhy vlečku rozšířily, prodloužily a napojily na koridor u dolního nádraží. Výstaviště ji pak začalo využívat na dopravu těžkých exponátů, především na strojírenský veletrh.

Dnes už se podobné „akce“ nedějí tak často, přesto jde pro veletrhy o značný benefit, který vystavovatelům stále nabízejí.

„Usilovali jsme o zachování, ale jsou projekty, které mají zkrátka větší prioritu. Říká se, že když se kácí les, létají třísky. A vlečka je tou jednou třískou,“ prohlásil generální ředitel Veletrhů Brno Tomáš Moravec.

Paradoxně právě letos výstaviště pořádá nově i železniční veletrh, jenže se zrušením vlečky skončí také možnost opakování přehlídky vlaků.

Historická i pivní tramvaj zůstanou

Koleje je totiž nutné zrušit od mostu na Uhelné k napojení na železniční koridor. Od mostu opačným směrem na sever do areálu výstaviště může vlečka zůstat zachovaná, tedy i její napojení na tramvajovou trať.

„V případě akcí na výstavišti jsme tak i nadále připravení na místo dopravit historickou, pivní nebo jinou tramvaj tak, jak tomu bylo doposud,“ poznamenala mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Zatím se tak dál vedou jednání, co se stane s kolejemi uprostřed silnice na Poříčí. Brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) nicméně upozorňuje, že je teď kvůli stavbě protipovodňových zábran denně přejíždí tisíce aut. Vlečka tak dostává zabrat a přidají se i těžké stroje, až se práce rozjedou naplno.

„Za dva roky, až stavba skončí, budou koleje totálně zničené. Řeším to s vedením výstaviště. Musíme totiž pečlivě zvážit, jestli dráhu poté opravovat, nebo ne,“ sdělil s tím, že rekonstrukce rozhodně nebude levná záležitost, a je tedy otázkou, zda má cenu do ní kvůli pár akcím v roce investovat.