Jsme nemocnice, v první řadě je třeba řešit medicínu, říká brněnský superšéf

Oldřich Haluza
  5:04
Od začátku února velí Vlastimil Vajdák deseti tisícům podřízených. K šéfování Fakultní nemocnice u sv. Anny a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie nově přibral i vedení Fakultní nemocnice Brno. Ministerstvo zdravotnictví totiž chtělo sjednotit jejich řízení.
Vlastimil Vajdák vede od února 2026 kromě Fakultní nemocnice u sv. Anny a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie také Fakultní nemocnici Brno.

Vizualizace nové porodnice ve Fakultní nemocnici Brno
„Chtěl bych, aby brněnské zdravotnictví fungovalo. Aby byli zaměstnanci spokojení a ve výsledku i pacienti, a to ve všech třech nemocnicích,“ říká třiapadesátiletý „superředitel“ obřího kolosu.

Stihl už jste se ve Fakultní nemocnici Brno (FN Brno) seznámit se vším potřebným?
První dny jsem věnoval prohlídce všech tří jejích areálů, absolvoval jsem ji s bývalým ředitelem. Poznal jsem zázemí pracovišť jak zdravotnických, tak nezdravotnických. Stále řeším schůzky, které mi dokreslují celkový stav nemocnice. Nedávno jsme zahájili rozhovory o výkonu se všemi 50 zdravotnickými pracovišti. Na nich probíráme nejen ekonomické cíle, ale hlavně ty medicínské. Zajímá nás pracovní prostředí, rozvoj i plány na modernizaci včetně přístrojového vybavení.

Překvapilo vás něco?
FN Brno je mojí pátou nemocnicí a musím říct, že problémy jsou standardní. Ještě tam ale neproběhla transformace, zatímco v ostatních už ano. Jak v uherskohradišťské, zlínské, tak i u svaté Anny (FNUSA). Nastavíme některá opatření, která by měla vést k dosažení cíle – spokojený zaměstnanec, spokojený pacient a hospodaření umožňující rozvoj.

Transformace v jakém smyslu?
V prosoutěženosti, tedy podílu veřejných zakázek v souvislosti s nákupem zdravotnického materiálu a přístrojového vybavení, či nastavení efektivních procesů a řízení.

V jakém stavu jste FN Brno našel?
Jsem rád, že jsem převzal nemocnici, která hospodaří vyrovnaně. Co se týká dalších věcí, určitě se budu věnovat zvýšení spokojenosti personálu a modernizaci. Některá oddělení jsou nově zrekonstruovaná a vybavená, jiná působí zanedbaně.

Jednotné vedení má zvýšit efektivitu provozu a snížit náklady nemocnic. Jak toho dosáhnete?
Prvním krokem je začít soutěžit zdravotnický materiál ve FN Brno, kde je podíl takových zakázek na úrovni zhruba 25 procent. U svaté Anny jsme na 90 procentech. Úsporu peněz dokážeme pak postupně najít i díky společnému soutěžení.

Kolik orientačně ušetříte?
Aktuálně jsme ve FN Brno ušetřili jen na jedné zakázce desítky milionů, což se samozřejmě projeví až v delším časovém období. Očekávám, že celkové úspory budou ve vyšších desítkách milionů, ne-li nižších stovkách. Ušetřené peníze pak můžeme použít na další rozvoj.

Čím si vysvětlujete, že jste jen u jedné zakázky takhle ušetřili?
Určitě je to díky zkušenostem celého týmu. Ze svaté Anny i Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) víme, jak se ceny pohybují a kam míříme.

Vlastimil Vajdák (53 let)

  • Vystudoval management a ekonomiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Po vysoké škole pracoval 11 let v bankovnictví, byl regionálním ředitelem ČSOB.
  • Poté působil ve vedení nemocnic ve Zlíně a Uherském Hradišti.
  • Do čela Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nastoupil v srpnu 2019, od loňského dubna šéfuje také Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie.
  • Letos v únoru přidal k oběma špitálům i Fakultní nemocnici Brno, čímž došlo ke sjednocení řízení těchto tří brněnských zdravotnických zařízení.

Sjednocení řízení označujete za příležitost zvýšit kvalitu a zlepšit podmínky péče. Jak na to?
Zdravotní péče – ošetřovatelská a lékařská – je v obou nemocnicích na vysoké úrovni. Obě byly ale dlouhodobě podfinancované, změna nastala až po roce 2020 a po covidu. Jak jsem zmínil, ve FN Brno třeba nejsou zrekonstruovaná všechna oddělení, jiná jsou vybavená výborně. Chci situaci sjednotit tak, jak se mi to podařilo u svaté Anny. Pacienti by měli poznat zvýšení komfortu.

Nastaly změny pro zdravotníky?
Zatím ne, ale určitě je chystáme. Chci se víc zaměřit na péči o zaměstnance, třeba na stravování. Mezi svatou Annou a FN Brno je rozdíl v kvalitě. Když vytvoříme podmínky, aby měli kvalitní zázemí na pracovištích, zlepšilo se vybavení, věřím, že se zvýší i jejich spokojenost.

Takže ve FN Brno to nefunguje na odpovídající úrovni?
Rozhodně se dá vylepšit péče o zaměstnance i pacienty. Když se nám podaří nastavit procesy, začít více soutěžit a vyladit efektivní řízení investic, bude příležitost ušetřené peníze investovat zpět.

Co konkrétně změníte?
Zavádíme nový systém řízení a hodnocení. Třikrát do roka se potkáme s vedením všech zdravotnických pracovišť v rámci rozhovorů o výkonu. Zhodnotíme loňský rok, nastavíme úkoly na letošní a průběžně budeme vyhodnocovat. Jak po stránce ekonomicko-provozní, tak medicínské. Kam se chtějí rozvinout, kam chtějí posunout péči. Předtím byla motivace jen ekonomická, měla cíle ve výkonnosti a nákladech. Jsme ale nemocnice. V první řadě je třeba řešit medicínu.

Došlo už k nějakým odchodům?
Zatím ve své pozici skončil náměstek pro investice ve FN Brno Radoslav Basel. Tato oblast nebyla dobře řízena a kontrolována.

Promění se spolupráce mezi FNUSA a FN Brno?
Nejen mezi nimi, ale také s CKTCH. Budeme hledat, ve kterých oblastech si mohou instituce pomoct. Například sdílení zaměstnanců a různé stáže, které byly někdy i zbytečně blokovány, budou podporovány. Spolupráce bude jednodušší.

U jakých oborů je naprosto nezbytné zdvojení péče, tedy aby ji nabízela FN Brno i FNUSA?
Třeba na chirurgii či interně je tolik pacientů, že jedno pracoviště to nezvládne. Řeknu vám příklad, který akutně řešíme. Jde o nastavení urgentního příjmu ve FN Brno. Není tam samostatné oddělení, chybí expektační lůžka. Ani organizace není ideální. Pracujeme na změně, abychom zabezpečili lepší pokrytí pacientů, protože počet neustále narůstá. Dokladem je, že urgentní příjem postavený loni u svaté Anny funguje výborně, a tak se potýká s výrazným nárůstem pacientů. Je potřeba reagovat i ve FN Brno a nastavit příjem tak, aby odrážel aktuální potřeby. Obě nemocnice se musí postarat o velkou většinu akutních pacientů z Brna a okolí. Musíme se na to připravit a příjem ve FN Brno postavit na jiných základech.

Jak dlouho to potrvá?
Organizační změny chystáme v následujících týdnech. Navíc jsme vypsali architektonickou soutěž na aktualizaci rozvoje FN Brno. Vypracovaná studie by nám měla ukázat, jakým způsobem areál a nemocnici rozvíjet dál. Součástí bude i ekonomicko-procesní model analyzující například množství budoucích pacientů, kapacitu z hlediska jejich přijetí. Dozvíme se, jestli budou stávající prostory stačit, nebo musíme hledat jiné řešení. Také by měla přijít odpověď na otázku, co dál s Dětskou nemocnicí – zda ji rekonstruovat, nebo řešit částečné či úplné přemístění do areálu FN Brno. Závěry studie mají být na konci léta.

Na budoucnost Dětské nemocnice zatím nemáte jasný názor?
Ideální by samozřejmě bylo mít celou nemocnici na jednom místě. Druhá věc je, kolik by to stálo, zda jsme schopni to ufinancovat, co dál s jejím areálem. Je tam několik otázek, na které teď nedokážu odpovědět. S týmem nechceme dělat zásadní strategické rozhodnutí bez studie, která nám ukáže směr.

Počítáte pořád s novou porodnicí, i když počty porodů klesají?
Ano. Po ukončení řízení antimonopolního úřadu je projekt znovu na ministerstvu zdravotnictví. Jakmile od něj získáme souhlas s podpisem smlouvy se zhotovitelem, začínáme stavět. Je pravda, že pokles porodů je výrazný. Hledáme proto s vedením kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie i ve spolupráci s Dětskou nemocnicí možnosti širšího využití nového objektu.

Co ostatní projekty připravené předchozím vedením FN Brno?
Ty rozběhlé, na které jsou navázané dotace, jedou dál. Pokračuje výstavba lékárny – skladu – za půl miliardy. Není to sice ideální, ale určitě to nezastavím. Běží výstavba parkovacího domu v Dětské nemocnici a rekonstrukce dětské kliniky infekčních chorob. A řešíme jídelnu i prostory pro technicko-hospodářské pracovníky. Připravované projekty procházejí revizí. Chceme zkontrolovat, jak jsou nachystané, aby neznamenaly vícepráce či náklady navíc, což se bohužel stávalo.

Jak vnímáte fungování FNUSA?
Jsem docela spokojený, ale máme před sebou ještě obrovské výzvy. Budeme stavět nový laboratorní objekt a laboratorní obory tím zkoncentrujeme na jedno místo. Chystáme moderní potrubní poštu. Chceme dál kultivovat areál. Ještě nejsme ve stavu, kdy bych byl úplně spokojený, ale jdeme dobrou cestou. Věřím, že pokud bude ještě nějakou dobu šance vést tuto nemocnici, určitě chci šlápnout na plyn.

Co zásadního se podařilo?
Jsem rád, že jsou tu zaměstnanci spokojení. Neříkám, že stoprocentně, ale jejich spokojenost zjišťujeme pravidelně a vychází dobře. Těší mě, když tady lidé pracují rádi, neodcházejí nám a chtějí tu působit dál. Když jsem nastoupil, chybělo sto sester. Aktuálně máme otevřené všechny provozy. Zavedli jsme dopravní službu, otevřeli gynekologii, novou transfuzní stanici, zřídili paliativní týmy. Spektrum poskytovaných služeb jsme tedy rozšířili. Jsem rád, že se nemocnice pořád posouvá dopředu.

S čím se obtížně potýkáte?
Problém nemocnice je, že leží v centru města, takže se nemůžeme rozvíjet podle sebe. Je tu spousta věcí, které nás omezují. Třeba památková péče a památkově chráněné objekty, jejichž rekonstrukce je výrazně dražší než normálně. I výšková omezení, jež souvisí s charakterem okolní zástavby, jsou zatěžující a neumožňují nám posunout to, co bychom chtěli. Velký problém je i digitalizace. Nemocnici čeká výměna informačního systému. Už proběhlo výběrové řízení a už se začíná zavádět. Ve FN Brno teprve připravujeme zadávací dokumentaci. V digitalizaci jsme určitě několik roků pozadu a musíme výrazně přidat, stav neodpovídá 21. století.

25. února 2026
