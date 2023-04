Exsenátor za padělaný podpis na kandidátce zaplatil 50 tisíc, uvedl soud

Pár dní před sněmovními volbami v roce 2017 přitom někdejší blanenský senátor jakékoli pochybení odmítal, a naopak ostře útočil na ty, kteří podávali stížnosti. Případ dokonce prošetřovala policie.

„Buď jsou slaboši, kteří to nezvládli, nebo to vidím jako poškození jména hnutí,“ vyjádřil se tehdy Sehnal s tím, že si myslí, že nespokojenost vyvstala kvůli tomu, že kandidáti byli na nižších, tedy nevolitelných pozicích. To Lišku ještě více namíchlo a exsenátora i jeho hnutí, jež Sehnal krátce před volbami založil, zažaloval.

Sportovci, kteří nakonec nedosáhli ani půl procenta hlasů, se na kandidátkách chlubili mnoha známými jmény právě ze světa sportu. Byli mezi nimi například bývalý trenér fotbalové reprezentace Petr Rada, někdejší fotbalisté Ladislav Vízek a Horst Siegl nebo hokejový mistr světa Pavel Richter.

Právě Siegl s Richterem tehdy také prohlásili, že se objevili na kandidátce bez svého souhlasu stejně jako Liška. Toho hnutí přímo z kandidátky sice nakonec stáhlo, jelikož už však byly natištěné volební lístky, Liškovo jméno na nich stále figurovalo. Navíc s povoláním „předseda JZD“, což považoval za urážlivé.

„Sklidil jsem za to výsměch já i moje rodina, v práci mě někteří zdravili slovy ‚čest práci, soudruhu předsedo‘,“ posteskl si už dříve u soudu Liška.

Vysouzené peníze dá na fotbalovou mládež

Ten se sice pohybuje v zemědělském sektoru, zároveň má ale blízko i ke sportovnímu prostředí, protože ve své obci dlouhodobě podporuje fotbalisty. „Peníze, které jsem nyní vysoudil, dám právě na podporu fotbalové mládeže. Pro sebe si nic nenechám,“ sdělil MF DNES Liška.

Dodal, že část z vysouzené sumy padesáti tisíc korun jakožto zadostiučinění za nemajetkovou újmu už dal místním fotbalistům ve Střílkách, peníze pošle i do nedalekých Koryčan.

Slušní lidé ani po roce nesplnili své povinnosti Je to víc než rok, co Nejvyšší správní soud pozastavil činnost kontroverzního brněnského hnutí Slušní lidé. Důvodem bylo opakované porušení zákona, protože hnutí nedodává své finanční zprávy. I po roce, dokdy mělo pochybení napravit, však má hnutí činnost stále pozastavenou, přestože jeho předseda Zdeněk Pernica už loni v květnu tvrdil, že „to bude vyřešeno co nejdříve“. Vláda tak nejspíš v nejbližší době bude soudu navrhovat už definitivní rozpuštění hnutí.

Dalších dvacet tisíc by mělo poslat i samotné hnutí Sportovci, jenže to je už od roku 2019 v likvidaci. Liška tak nepočítá s tím, že se těchto peněz někdy dočká.

Je však rád i za omluvný dopis, který mu musel Sehnal poslat. Věc tím považuje za vyřízenou. „Osobně se tímto Josefu Liškovi omlouvám za své nepravdivé tvrzení, že by k odvolání z kandidátní listiny politického hnutí Sportovci došlo z důvodu nespokojenosti Josefa Lišky s umístěním na nižších místech kandidátní listiny, a dále za to, že jsem jej v dané souvislosti veřejně označil za ‚slabocha‘,“ stojí v Sehnalově omluvě.

Podobně se omluvilo i jeho hnutí za to, že Lišku protiprávně vedlo na kandidátce.

Ve prospěch zemědělce rozhodl okresní soud v Blansku už v roce 2018. Tehdy však bývalý senátor, od loňského podzimu zastupitel Lipůvky za SPD, k líčení vůbec nedorazil a nebránil se tak ani podané žalobě. Tvrdil, že posílal omluvu z jednání i žádost o odročení, soud se však uskutečnil. Celkem očekávaně se tak po rozsudku v jeho nepřítomnosti odvolal ke Krajskému soudu v Brně, po jehož zásahu se případ vrátil zpět do Blanska.

Podepsal petici, ne souhlas s kandidaturou

Liškův podpis následně zkoumal i soudní znalec, který došel k tomu, co Liška tvrdil od začátku – souhlas někdo zfalšoval. Sehnal se tehdy v odvolání hájil, že on o ničem vlastně nevěděl.

Přímo Sehnal se pro MF DNES k rozsudku odmítl vyjádřit se slovy, že jde mimo něj, a odkázal jen na svého právníka. Slíbil na něj poslat kontakt, to však neučinil.

Jak je zaznamenáno v písemném rozhodnutí odvolacího Krajského soudu v Brně, Sehnalův advokát jej bránil argumentem, že při svých jednáních vycházel z informací volebního manažera. „Z toho nelze dovozovat osobní zaujatost, exces v jeho jednání, a tedy ani jeho osobní odpovědnost,“ stojí v rozhodnutí. Soud ale jeho obhajobu odmítl se slovy, že za své výroky si je odpovědný on sám.

Liška sice v roce 2017 s hnutím koketoval, když po debatě s kamarádem podepsal petiční arch na registraci Sportovců jako politické strany. Jak ale zopakoval, rozhodně tím nesouhlasil s kandidaturou.

„Kdybych navíc věděl, že za hnutím stojí pan Sehnal, nikdy bych tento souhlas nedal. Stačí si na internetu dohledat jeho aféry,“ řekl jen obecně. Na mysli může mít údajné machinace s obecními pozemky v Lipůvce, kde byl Sehnal od roku 2000 šest let starostou.

Soudy ho ale v říjnu 2017 po deseti letech trvajících sporů definitivně zprostily obžaloby. Letos se navíc u Nejvyššího soudu domohl toho, že může získat jako odškodnění až 20 milionů korun. Původně mu totiž soud přiřkl „jen“ 350 tisíc korun, s čímž se nechtěl smířit.