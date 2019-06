Jižní Morava nakoupí vlaky za šest miliard, zájem má několik firem

Redakce oslovila hned několik výrobců. Z odpovědí vyplývá, že se o tendr zajímá Škoda Transportation, která například nedávno předala Českým drahám devět elektrovlaků RegioPanter, i společnost Siemens Mobility, která nově získala zakázku na dodávku strojů pro ruskou železnici.

Posuzování nabídek bude podle náměstka hejtmana pro dopravu Romana Hanáka (ČSSD) trvat několik týdnů.

„Smlouvu bychom mohli podepsat asi do tří měsíců. Dodavatele musí schválit zastupitelstvo,“ nastínil.

Kraj už má určený termín, do kdy musí firma dodat poslední vlak.

„Po kolika kusech a v jakém časovém horizontu to bude, s vítězem tendru doladíme. Harmonogram bude součástí smlouvy. Podmínkou ale je, aby první vlak jako testovací vzorek firma dodala do pěti měsíců od stvrzení dohody. Vlaky budeme proplácet postupně podle toho, jak nám je výrobce pošle. Přičemž zakázka musí být kompletně splněna do konce roku 2022. Čeká nás i ladění podoby vlaků,“ přiblížil Hanák další podrobnosti tendru.

Kdo bude s vlaky jezdit Provozování vlakové dopravy na jihomoravských železnicích zůstane v rukou Českých drah. Kraj totiž sice nakoupí nové vlaky, ale pronajme je dopravci. Na provozovatele vypsalo hejtmanství tendr v hodnotě 5,6 miliardy na přechodné období po letošním roce, kdy kraji končí smlouva s Českými drahami. Ty se také jako jediné přihlásily do výběrového řízení. Nové vlaky budou postupně přebírat a uvádět do provozu, ale budou využívat i své soupravy. Vozy zakoupené krajem totiž budou na elektrický pohon, a ne všechny tratě jsou elektrifikované. Nová smlouva je na tři roky s možností prodloužení na další tři. Poté kraj plánuje znovu vyhlásit tendr na dlouhodobou smlouvu, pravděpodobně až na 15 let.

Do 31 nových vlaků by se mělo komfortně vejít 310 cestujících, šest menších jich pojme 140. Všechny budou bezbariérové.

Jezdit by měly na páteřních linkách S2 mezi Křenovicemi a Březovou nad Svitavou a S3 jedoucí mezi Tišnovem a Břeclaví. Nové vlaky si naopak neužijí cestující na tratích do Kyjova a Veselí nad Moravou, do Rosic, Boskovic, Nedvědice, Miroslavi či Znojma, které nejsou elektrifikované a nové soupravy se tam tudíž nedostanou.

O zakázku se zřejmě poperou největší tuzemští výrobci. Dobře obeznámená s požadavkem kraje je Škoda Transportation. Na dotazy, zda se společnost do tendru přihlásila a proč, vedoucí komunikace Michal Tobrman odepsal: „Obchodní případy do jejich ukončení veřejně nekomentujeme.“

Podobně reagovala i společnost Siemens Mobility. „Jelikož tento tendr stále probíhá, nebude se k němu společnost Siemens Mobility nijak vyjadřovat. Děkujeme za pochopení,“ uvedla za firmu Daniela Černá, která má na starosti komunikaci s médii.

Zájem naopak vyloučila firma Bombardier Transportation, kterou před několika dny oslovil Leo Express se zakázkou na výrobu nových jednotek pro regionální tratě na Olomoucku a v Praze. Dodává také vlaky pro Francouzské státní dráhy.

Obří dotaci musí schválit ministerstvo

Na nákup chce kraj získat z evropských fondů přibližně 5,5 miliardy korun. Zbývající částku bude financovat z úvěru, který bude přijat před podpisem smlouvy.

„V úterý na klíčovém jednání prezentovali zástupci kraje projekt představitelům Evropské komise, kteří jej budou posuzovat. V červenci očekáváme vydání stanoviska společnosti Jaspers, která by měla projekt doporučit komisi k financování. Závěrečné slovo bude mít ministerstvo dopravy,“ ozřejmil Hanák.

Na nákup nových vlaků pro regionální linky v operačním programu Doprava II bylo vyčleněno osm miliard korun. Podělí se o ně jenom tři kraje, kromě Jihomoravského ještě Moravskoslezský a Plzeňský. Středočeský kraj a Praha dostanou peníze jen na menší část projektu, zbylé kraje se o peníze ani neucházely. Každý kraj má totiž svůj model, podle kterého chce v budoucnu vlakovou dopravu řídit.

Účelem evropské dotace je celkové omlazení vozového parku. České dráhy sice nasazují i na regionální linky moderní soupravy, rozhodně však nepokryjí všechny spoje, a tak lidé jezdí i půl století starými vlaky.