Konec „vlaků hrůzy“ na trati z Brna do Jeseníků, slibuje ministerstvo i ČD

České dráhy, které linku mají v současnosti na starosti, se zatím do modernizace nehrnou. Vnímají totiž blížící se konec kontraktu v roce 2027. Do té doby musí nejspíš cestující stávající stav vydržet.

Ministerstvo dopravy už na dotaz iDNES.cz přiznalo, že připravuje vyhlášení tendru. „K vypsání společné soutěže dojde v první polovině roku,“ uvedl mluvčí resortu František Jemelka.

Slovem „společné“ má na mysli nejen tyto vlaky, ale i rychlíkovou linku z Brna do Olomouce přes Břeclav a Hodonín. Tam poslední roky už jezdí moderní vozy InterPanter.

Jestliže jako nejlepší zvítězí v soutěži opět národní dopravce, slibuje, že na rychlíky z Brna do Jeseníků nasadí vylepšené vozy, pokud ne zcela nové. To se dá ostatně očekávat i v podmínkách tendru, jak se to děje také u těch předešlých.

Například koncem minulého roku uzavřelo ministerstvo s Českými drahami jako jediným uchazečem smlouvu na „balíček“ linek v jižních Čechách, který obsahuje také rychlík z Českých Budějovic přes Jihlavu do Brna.

„V každém vlaku bude ve všech vozech dostupné wi-fi připojení s přístupem k internetu, za účelem udržování tepelné pohody ve vozidle musí být po celé období roku všechny vnitřní prostory pro cestující klimatizované,“ stojí například ve smlouvě, podle níž se dopravce u tohoto spoje začne řídit od konce příštího roku.

Větší komfort přes Vysočinu už příští rok

Prosinec 2026 se stane významným mezníkem i pro trasu z Brna do Prahy přes Havlíčkův Brod, na níž dnes stejně jako na trati do Šumperka jezdí jedny z nejhorších vagonů z vozového parku Českých drah.

Už před dvěma lety přiklepl resort dopravy tuto trasu soukromému dopravci RegioJet, a to rovnou na patnáct let. Ten má pro tyto rychlíky objednané zcela nové soupravy u polského výrobce Pesa. Dopravce věří, že bude mít vlaky včas k dispozici.

Pro RegioJet to nebude něco úplně nového, už pět let má na starosti rychlíky z Brna na Ostravu. Kontrakt mu končí rovněž v roce 2027 a také musí počítat s tím, že bude soutěžit s možnými konkurenty. Tato linka by měla být součástí na letošek plánovaného soutěžního balíčku se zmíněnými dvěma linkami z Brna do Šumperka a přes Břeclav do Olomouce.

U ministerstva má však RegioJet na ostravské trati minimálně z minulých let „vroubek“, protože neplnil vše, co podle dosavadní smlouvy má. Dostal tak například pokuty za to, že vlaky neměly dohodnutý počet vagonů, že nevyčlenil dostatek místa prostoru pro hůře pohyblivé či vozíčkáře, popřípadě v soupravě chyběl dostupný internet.