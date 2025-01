Nové vlaky u Hodonína přinesly větší komfort, teď však na část trati nesmí

Zavedení moderního zabezpečovací systému od 8. ledna se týká koridoru z Břeclavi do Bohumína, kde se nachází i úsek obsluhovaný motoráky mezi Hodonínem a Rohatcem.

Pro cestující to znamená komplikaci, protože od středy budou muset přestupovat. V principu má spojení fungovat tak, že lidé budou mezi Hodonínem a Rohatcem jezdit osobáky, které spojují Přerov s Břeclaví, výjimečně v Rohatci zastaví také rychlíky linky Olomouc - Břeclav - Brno.

Na tyto spoje budou navázané „zkrácené“ motoráky Arrivy z Rohatce do Veselí nad Moravou, které budou vedené v odlišných časech, než byli lidé zvyklí. Detaily budou popsané v upraveném jízdním řádu, který však zatím není k dispozici.

Krajská společnost Kordis, která koordinuje veřejnou dopravu na jižní Moravě, odmítá, že by hejtmanství zaspalo nebo s Arrivou špatně uzavřelo smlouvu. „Již od počátku se počítalo s tím, že po nezbytně nutnou dobu bude ve vyřazeném úseku zavedena náhradní doprava,“ prohlásil mluvčí Květoslav Havlík.

Nabídka Arrivy byly podle něj natolik výhodná, že ji Jihomoravský kraj vybral i přes zmíněné komplikace. Sám Kordis však o problému s ETCS dosud neinformoval.

Přestupovat bude nutné do doby, než si Arriva pro své motoráky obstará potřebné palubní jednotky připravené na systém ETCS. To by mělo trvat osm měsíců. Společnost na konkrétní dotazy iDNES.cz dosud neodpověděla.

Jinde v regionu soukromý dopravce tyto potíže řešit nemusí. Například na trati ze Znojma do Břeclavi stále bez komplikací dojede do cílové stanice, i když na tamní železnici už bude platit nové zabezpečení.

Totéž se týká i dalších linek v regionu pod taktovkou Českých drah. ETCS se v polovině ledna spustí na koridoru z České Třebové do Adamova na Blanensku, motorové soupravy však budou i nadále zajíždět od Boskovic do Skalice nad Svitavou ležící v dotčeném úseku.

„Vlak bez ETCS může za specifických opatření vjet i do stanice tímto systémem vybavené,“ podotýká Havlík s tím, že na lince z Letovic do Březové nad Svitavou mají být nasazeny již vybavené motorové vozy Stadler.

