Kraj změnil názor, starou lokální trať kvůli rozvozu školáků zachová

Lidé by tak od poloviny prosince místo vlaku využívali stávající autobusy. Důvodem navržené změny bylo podle vedení kraje málo cestujících a úspora peněz.

Proti záměru se však bouřili obyvatelé i starostové okolních obcí a na 700 jich podepsalo petici. Svůj plán na zrušení vlakového spojení ve všedních dnech v úseku Hodonín–Čejč na lince S52 spojující Zaječí a Hodonín tak hejtmanství přehodnotilo.

„Sešli jsme se se zástupci obcí a na základě toho jsme pověřili společnost Kordis, aby znovu prověřila frekvenci cestujících na trati. Současně jsme zahájili další jednání se železničním dopravcem o technických možnostech a finanční náročnosti případného zachování stávajícího stavu. Na základě nových skutečností jsme se rozhodli spoje na trati Zaječí–Hodonín zachovat. Vidíme to v současnosti jako nejlepší řešení,“ vysvětlil obrat hejtman Bohumil Šimek (ANO).

Hejtmanství totiž zjistilo, že stávající autobusy by trasu kapacitně nezvládly obsloužit i kvůli tomu, že vlakem hodně cestují školáci a studenti. Vyplývá to z analýzy a průzkumů zaměřených na zajištění veškerých školních vazeb, které linka obsluhuje. Školáci by navíc do lavic museli urazit zbytečně dlouhou cestu.

„V současné době by také bylo problematické zajistit navýšení počtu autobusů dopravci krátce před koncem plnění jejich závazku veřejné služby. Zároveň jsme se dohodli s Českými drahami na možnosti pokračování zajištění železniční dopravy na této lince v úseku Čejč–Hodonín i po roce 2020,“ poznamenal náměstek hejtmana pro dopravu Roman Hanák (ČSSD).

Komplikace, které podle něj mohou pro cestující nastat, jsou jen minutové posuny odjezdů kvůli zachování přestupních návazností v Hodoníně nebo v Zaječí.