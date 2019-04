Kraj plánuje zrušit lokálku s více než stoletou tradicí, lidé se bouří

Autor petice Radek Tyl už nasbíral asi sedm stovek podpisů. „Jako vlakvedoucí pracuji na lokálce už několik let. Ráno je asi pětapadesátimístná mašinka plná studentů i pracujících, stejně tak odpoledne. Jezdí v ní často i maminky s kočárky. Do autobusu se vejdou maximálně dva kočárky, my jich do vlaku dáme víc. Pro lidi to bude komplikace,“ myslí si.

Proti omezení provozu jsou i starostové přilehlých obcí. „Sami bychom byli rádi, kdyby trasa zůstala zachována a kdyby záměr částečného uzavření trati kraj přehodnotil. Využívají ji studenti, kteří dojíždějí do škol, lidé jezdí do práce. Vlak je pohodlnější než autobus. Stejně tak je u nás populární cykloturismus a kolo do autobusu těžko dáte,“ míní starosta Čejče Jan Koutný (KDU-ČSL).

Podobně to vidí i starostové Mutěnic nebo Velkých Pavlovic. „Všichni starostové táhneme za jeden provaz, trať je důležitá,“ uvedl starosta Velkých Pavlovic Jiří Otřel (nez.).

O zrušení tratě ve všedních dnech uvažuje Jihomoravský kraj. Zahrnul ji do dopravního plánu, který se bude během léta a podzimu schvalovat. Platit začne zhruba od půlky prosince.

„Důvodem navržené změny byla nízká frekvence cestujících a úspora finančních prostředků na zajištění regionální veřejné dopravy v Jihomoravském kraji,“ zdůvodnila mluvčí kraje Monika Brindzáková.

„Pokud se trať zavře, budou muset někteří využít autobusové spoje přes Klobouky u Brna, aby se vůbec dostali do Pavlovic. Nebo jezdit přes Břeclav. Studenti kvůli škole budou muset objíždět kus kraje. A kromě času je to bude stát i víc peněz,“ poukázal Tyl.

Sedm párů spojů na úseku Hodonín–Čejč zajistí autobusová doprava, která už nyní funguje ve čtyřicetiminutových intervalech. Z Čejče do Zaječí a zpátky se ve vlakových spojích nic nezmění. Na celé stávající trati bude zachován provoz o víkendu s ohledem na turisty.

Zatímco ve všedních dnech vlak v jednom směru využije asi sedmdesát lidí za den, víkendový nárůst je podle krajských úředníků znatelně vyšší.

Takové omezení však podle Tyla nedává příliš smysl. „Na jižní Moravu jezdí turisté především do vinných sklípků. Zpravidla přijíždějí už v pátek, ne až v sobotu,“ míní.

Společně s ním se lidé v petici přimlouvají za zachování přímých spojů i kvůli jednoduššímu spojení do Veselí nad Moravou a směrem k Uherskému Hradišti. Přestupní návaznost je lepší než v autobusech.

Finální podoba řádů bude až po prázdninách

Jak přesně se jízdní řády změní, není prozatím jasné. „Zjednodušeně se dá říci, že proces přípravy železničních jízdních řádů probíhá v prvním pololetí příslušného roku, na který v létě navazuje detailnější příprava jízdních řádů autobusů. Proto v současnosti nejsme schopni odpovídajícím způsobem říci, jaké změny budou ve výsledku v jízdních řádech na příští rok navrženy,“ vysvětlila Brindzáková.

Ředitel společnosti Kordis Jiří Horský však předpokládá, že větší změny nastanou v jiné části krajských železnic. „Kraj Vysočina plánuje měnit systém veřejné dopravy od prosince. Musíme na ně navázat, aby to všechno dohromady dávalo logiku. Tam se čekají mnohem výraznější změny, ale podrobnosti zatím nevím,“ nastínil Horský s tím, že třeba jízdní řády autobusů se ještě ani řešit nezačaly.

Sousední kraj má jasno prozatím v tom, že od 15. prosince se změní jízdní řády vlaků, autobusového dopravce zatím vysoutěženého nemá a vybrat jej do konce roku nestihne. „Obce mohou připomínkovat návrhy k železničnímu řádu ještě na přelomu července a srpna. Takže na dílčí úpravy bude ještě minimálně čtvrt roku prostor,“ dodal Horský.

Na zmiňovanou železnici z Hodonína do Čejče navazuje i trať směrem na Uhřice a Ždánice, jejíž koleje byly v minulosti na prodej.

„Odbočka je kousek za Čejčem. Část k Uhřicím byla v minulosti nabízena k odprodeji. České dráhy tam mají závazek pětiletého užívání či obnovy provozu. Směrem na Kobylí zůstane provoz nezměněný. Naštěstí, protože vlak je v Kobylí asi za deset minut, autobus jede trasu dlouhou dvacet kilometrů asi tři čtvrtě hodiny,“ doplnil Koutný.