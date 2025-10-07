Vlak na Břeclavsku srazil a usmrtil člověka, mezinárodní trať do Rakouska stojí

  12:30aktualizováno  12:38
Vlak v Podivíně na Břeclavsku v úterý srazil a usmrtil člověka. Provoz na trati do Rakouska stojí, mezinárodní vlaky a expresy jezdí odklonem přes Olomouc, minou tak Brno.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Vlak Českých drah Railjet, který mířil z Prahy do rakouského Grazu, na koridoru u obce Podivín na Břeclavsku usmrtil člověka, který se pohyboval v kolejišti.

Podle policejního mluvčího Davida Chaloupky šlo zřejmě o sebevraždu. Okolnosti neštěstí však na místě v tuto chvíli vyšetřují.

„Osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem, bohužel jsme na místě již nemohli pomoci, zemřela ještě před naším příjezdem,“ doplnil mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Kromě soupravy, která člověka srazila, stojí těsně před místem nehody mezinárodní vlak z Budapešti do Berlína a také spoj RegioJetu.

Ostatní dálkové vlaky míří z Břeclavi na Hodonín a Olomouc, podobně jsou odkláněny v České Třebové i vlaky od Prahy. Ty tak mimořádně vynechávají na své trase Brno.

Za rychlíky a osobní vlaky je na trati mezi Podivínem a Břeclaví zavedena náhradní autobusová doprava.

Podle údajů na webu Českých drah může omezení trvat zhruba do 14 hodin.

