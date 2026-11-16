Nákladní vlak v Brně ráno projel návěstidlo, hrozila srážka s jinou soupravou

K nepovolené jízdě došlo po sedmé hodině ráno. Nákladní vlak ve stanici Brno dolní nádraží projel návěstidlo zakazující jeho jízdu, poškodil výhybku a vjel přímo do cesty manipulačnímu vlaku.
„Vlaky zastavily od sebe 125 metrů,“ uvedl Jan Kučera z Drážní inspekce. Vše se obešlo bez zranění.
Příčinu této mimořádné události vyšetřuje Drážní inspekce.
Nabízí se varianty, zda byla chyba na straně strojvedoucího, který nedával pozor a projel místem, kudy neměl, nebo je na vině technická závada a strojvedoucí už nedokázal vlak zastavit.