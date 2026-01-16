Vlak na Blanensku srazil a usmrtil ženu. Spěchala kolem sklopených závor

V Doubravici nad Svitavou na Blanensku v pátek odpoledne vlak srazil a usmrtil ženu, která přebíhala přes přejezd. Kvůli neštěstí se zastavil provoz na koridoru mezi Brnem a Českou Třebovou. Přibližně od 16:15 vlaky úsekem projíždějí po jedné koleji, informovaly České dráhy na svém webu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MF DNES

Neštěstí se stalo krátce po 15:00 na přejezdu chráněném závorami a světelnou signalizací. Dvě ženy patrně chtěly stihnout vlak, který stál ve stanici, a na přejezd vstoupily, i když byly závory dole a signalizační zařízení svítilo, řekl policejní mluvčí Pavel Šváb. Jedna z žen nestačila včas přeběhnout.

Některé rychlíkové spoje nabraly podle webu Českých drah značné zpoždění, a to včetně těch mezinárodních.

Jiné vlaky dopravci odklonili přes Olomouc, případně přes Havlíčkův Brod. U regionálních spojů vypomohla náhradní autobusová doprava.

