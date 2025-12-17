Vlak na Vyškovsku srazil člověka, na místě zemřel. Provoz na trati stojí

Nehoda se stala po 18:00.
„Bylo to zhruba 200 metrů za nádražím ve směru na Slavkov. Dechová zkouška u strojvedoucího byla negativní,“ sdělil mluvčí.
České dráhy zajišťují v úseku Slavkov u Brna – Nesovice náhradní autobusovou dopravu.
Omezení podle odhadu dopravce potrvá do 20:20, čas je ale pouze orientační.
