Vlak na Vyškovsku srazil člověka, na místě zemřel. Provoz na trati stojí

Autor:
  19:40
V Bučovicích na Vyškovsku srazil ve středu večer vlak muže, který svým zraněním na místě podlehl. Příčinu nehody policisté vyšetřují, řekl jejich mluvčí Petr Vala. Provoz na trati z Brna do Uherského Hradiště je podle webu Českých drah zastavený.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Nehoda se stala po 18:00.

„Bylo to zhruba 200 metrů za nádražím ve směru na Slavkov. Dechová zkouška u strojvedoucího byla negativní,“ sdělil mluvčí.

Vlak odhodil na Pelhřimovsku auto do příkopu u trati, řidič je zraněný

České dráhy zajišťují v úseku Slavkov u Brna – Nesovice náhradní autobusovou dopravu.

Omezení podle odhadu dopravce potrvá do 20:20, čas je ale pouze orientační.

