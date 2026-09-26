Policie okolnosti neštěstí vyšetřuje. Řekl to mluvčí policie Petr Vala a vyplývá to z informací na webu Českých drah. Některé vlaky jely odklonem, České dráhy mezi Blanskem a Rájcem-Jestřebí zavedly náhradní autobusy. Ve stejném úseku usmrtil vlak člověka i v pátek před půlnocí.
Střet měla policie nahlášený krátce po 06:00. Jde o trať 260, nehoda se stala u přejezdu u Rájce-Jestřebí. Podle webu drah byl provoz přerušený kvůli nálezu mrtvého člověka v kolejišti.
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Po 10:00 se místem dalo projíždět omezenou rychlostí, vlaky mohly nabírat až půlhodinové zpoždění. V úseku mezi Českou Třebovou a Břeclaví a také mezi Brnem a Kolínem jelo několik rychlíků odklonem.
Ve stejném úseku vlak srazil a zabil člověka v pátek před půlnocí, provoz byl na trati přerušený necelé čtyři hodiny. I tuto tragickou událost policie vyšetřuje.
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