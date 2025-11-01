Na nádraží v Hodoníně srazil vlak člověka, další je zraněný. Provoz stojí

„Nehoda byla oznámena v 10:20, přímo na nádraží v Hodoníně vlak srazil člověka. Jeden člověk je mrtvý, další utrpěl zranění. Okolnosti nehody vyšetřujeme,“ uvedl Šváb.
Člověk po střetu s vlakem zemřel ještě před příjezdem záchranářů, utrpěl zranění neslučitelná se životem. „Na místě jsme měli v péči i další osobu, která utrpěla lehká zranění,“ uvedla Bothová.
Provoz na trati je zastavený, podle údajů na webu Českých drah může u vlaků vznikat zpoždění až hodinu, situace ovlivní pět osobních vlaků, tři rychlíky a tři mezinárodní vlaky EC. Uzavírka podle webu Správy železnic potrvá do 13:00.