Brno bude dotovat přímý vlak na letiště do Vídně, zatím jen do června

„Objednávané spoje doplní naše další, které budou jezdit v režimu komerčního rizika. Pro cestující to tedy znamená, že od prosince do června budou moct cestovat denně,“ říká Jakub Svoboda, výkonný ředitel vlakové dopravy RegioJet.

Město bude od 11. prosince do 19. února příštího roku dotovat jeden vlak, který vyjede brzy ráno z Brna do Vídně a večer se bude vracet zpět každé pondělí, středu, pátek a neděli. Od 20. února do 10. června pak bude město dotovat jeden vlak každý den. Tedy ty, které do té doby bude RegioJet provozovat na vlastní riziko.

Za pilotní provoz zaplatí město dopravci 9,5 milionu korun, za každý vlak tedy zhruba 31 800 korun.

Cena za přímé vlakové spojení aktuálně začíná na ceně 299 korun. Ta bude stejná, ať už u dotovaných, nebo komerčních vlaků. „Jízdní doba Brno, hlavní nádraží až letiště Schwechat vychází na 2 hodiny a 2 minuty. V opačném směru je jízdní doba ještě o 10 minut kratší, tedy bude trvat jen 1 hodinu a 52 minut,“ přiblížila mluvčí RegioJetu Alexandra Janoušek Kostřicová.

Jednou denně, ale v lukrativním čase

V červnu ale přímé spojení skončit nemusí. „Linku budeme pravidelně monitorovat a vyhodnocovat, abychom dokázali zajistit efektivní dopravní obslužnost v obdobných parametrech po celý rok 2023,“ doplnil radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Stále ale půjde jen o jeden vlak denně, podle Kratochvíla však v lukrativním čase. Z Brna bude vyjíždět ve 3:48 hodin, zastávku bude mít i ve 4:20 v Břeclavi. Opačným směrem vyjede ve 21:15 hodin.

Přímé spojení navíc není úplnou novinkou. Jak RegioJet, tak i České dráhy už v létě provozovaly na vlastní riziko spoje až na letiště do Vídně. Teď se tak za pomoci a peněz města tato linka vrací.

Dál budou samozřejmě fungovat i vlaky RegioJetu a Českých drah, které dojedou na hlavní vídeňské nádraží, kde se musí přestoupit na linku rakouských drah směrem na letiště. Takové vlaky s nutností přestupu jezdí mnohem častěji než jednou denně, ale je to zároveň časově delší cesta. Přímo k letišti pak budou dále jezdit i autobusy z nádraží naproti brněnskému hotelu Grand.