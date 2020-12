Přímé vlakové spojení z Hustopečí do Brna nahradí dosavadní přesedání

Dnes se po opravené trati ze Šakvic do Hustopečí na prezentační jízdě projel první vlak.

„Zlepšení spojení pocítí zejména senioři a méně pohybliví cestující. Bez přestupu se dostanou jedním vlakem s jednou jízdenkou nejen do centra Brna, ale v Brně třeba i na Lesnou či do Králova Pole. Nebudou muset řešit problémy s parkováním či se zácpami na dálnici D2,“ poznamenal hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).



Motorové vlaky tak nahradí ty elektrické. Nově budou jezdit i o víkendech. Doposud jezdil motoráček do Šakvic jen v pracovní dny.

Přímé vlaky z Hustopečí do Brna jsou plánované ve špičce po půlhodině a mimo špičku a o víkendech po hodině. Cesta potrvá obvykle necelých 45 minut. Doba jízdy by se měla zkrátit až staré soupravy nahradí kraj novými, které nakupuje. Mělo by se tak stát za dva až tři roky.

„Aby byla zkrácena doba jízdy Hustopeče – Brno, budou vlaky z Hustopečí projíždět méně vytížené zastávky Popovice u Rajhradu a Vojkovice nad Svratkou. Tyto zastávky obslouží vlaky stejné linky, které pojedou ze Židlochovic. Část vlaků projede i zastávky Pouzdřany a Popice, ale četnost spojení bude v pracovní dny zachována a o víkendu vzroste,“ doplnila mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková.



Osobní vlaky budou v Hustopečích také nově ukončeny, tato linka už nepovede až do Břeclavi jako dosud. Na úseku ze Šakvic na jih obslouží obce nová linka S51.

Hustopeče ale s přímými osobními vlaky nepřijdou ani o přestupy na rychlíky v Šakvicích. Spojení budou zajišťovat autobusy linky 543, naopak linka 541 už k nádraží nepojede.

Výluky tak sice končí, stavba za 1,6 miliardy ale ještě bude pokračovat do března příštího roku. „V Šakvicích ještě pracujeme na části podchodu a nástupišti, které je dál od výpravní budovy. Následovat budou dokončující práce, například podél trati, ale bez omezení pro cestující,“ uvedl náměstek generálního ředitele Správy železnic pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb.



Obyvatelé Hustopečí se tak dočkali přímého spojení s Brnem jako loni ti v Židlochovicích. Tam se vrátila vlaková doprava po 41 letech. Podobně chce Jihomoravský kraj přímé vlaky dovést také do Boskovic. Cestující dnes musí přesedat ve Skalici nad Svitavou. Plánovaná spojka se ale nelíbí obyvatelům Lhoty Rapotiny, kolem níž by měla spojka vést. Proti trati se postavili v referendu.