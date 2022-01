Uvězněni v rychlíku. Desítky lidí musí zůstat hodiny ve vlaku bez elektřiny

Ve vlaku nyní nejde elektrický proud a tedy ani teplo. Podle mluvčího Českých drah Lukáše Kubáta jsou ale vozy novější a tepelně izolované. Lidé by podle něj neměli vlak opouštět. V místě je teplota kolem pěti stupňů nad nulou.

HZS JMK @hzsjmk V osobním vlaku je přibližně 70 osob. Všichni bez zranění. oblíbit odpovědět

Vlak musel zastavit po 11:00, protože na trakční vedení ve větru popadaly stromy. Původně se zvažovala evakuace cestujících a náhradní autobusová doprava. „Evakuace ale není možná kvůli nedostupnému terénu. Lidé by museli jít kus pěšky. Proto budou raději ve vlaku čekat zhruba do 15:00, pak by se měl vlak odtáhnout do nejbližší zastávky,“ uvedl Kubát.

Kubát dodal, že slovenská strana přerušila provoz z Bratislavy do Kútů nedaleko českých hranic. Vlaky jezdí odklonem přes Vídeň a na Břeclav. Na české straně se v Břeclavi otáčejí.

„Očekáváme, že celá situace se bude řešit do večerních hodin,“ dodal Kubát.

Podle mluvčí Správy železnic Radky Pistoriusové se předpokládá zprůjezdnění jedné koleje kolem 18:00. „Oprava bude trvat několik hodin,“ doplnila.