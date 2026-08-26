Co přesně se na místě stalo a kdo nese vinu za jízdu špatným směrem i pravděpodobně chybné nastavení návěstidel, nyní zjišťuje Správa železnic, pod niž spadají výpravčí zodpovídající za správné nastavení vlakové cesty, i České dráhy zaměstnávající strojvedoucí.
Podle zdroje iDNES.cz je chyba nejspíš na obou stranách. „Výpravčí udělal chybu a postavil odjezd rovně pro následující osobní vlak a neuvědomil si, že první jede rychlík. Strojvedoucí rychlíku si naopak neuvědomil, že na té koleji, na které stojí, nemůže odjíždět na připravený signál na návěstidle, že to nedává smysl a myslel, že jede tam, kam má,“ popsal redakci muž, který pracuje jako strojvedoucí.
Jak sdělily Hospodářské noviny, které se zjištěním přišly jako první, nedošlo k poškození výhybek ani projetí signálu návěstidla. Potvrzují tak informace iDNES.cz, že výpravčí nejspíš poslal vlak omylem na jinou trať.
„Občas se stane, že výpravčí nebo dispečer špatně postaví vlakovou cestu, ale tak na 99,8 procenta případů se hned přijde, přinejhorším vlak zastaví na výhybce. Že by opravdu odjel úplně jinam, to nepamatuju,“ řekl Hospodářským novinám jeden ze strojvedoucích, který byl v době incidentu shodou okolností poblíž.
Mašinfíra oslovený redakcí iDNES.cz si myslí, že šlo o někoho, kdo jezdí napříč republikou a na přerovské trati se s vlakem objeví třeba jednou za půl roku. Nezná proto detailně místní terén jako ti, kteří tu naopak jezdí pravidelně. „Taky by se mi to stalo, kdybych jel někde, kde nejezdím často, a výpravčí by mi špatně připravil vlakovou cestu,“ vysvětlil.
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„Můžeme potvrdit, že u vlaku R 917 Bouzov došlo vlivem nesprávně postavené vlakové cesty k dopravní závadě. Okolnosti nyní prověřujeme, po strojvedoucím budeme požadovat bližší popis události. V současné době proto nebudeme příčiny události předjímat,“ sdělila iDNES.cz mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
Vyjádření Správy železnic redakce iDNES.cz zjišťuje. Hospodářským novinám organizace jen krátce sdělila, že incident interně prověřuje.
Naopak Drážní inspekce neobvyklou epizodu vyšetřovat nebude, jelikož podle generálního inspektora Jana Kučery nepatří mezi mimořádné události ve smyslu zákona o drahách.