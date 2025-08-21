To je brněnská vlajka, hlásí cedule na Špilberku. Lidé si ji pletou s rakouskou

Hrad Špilberk, který je jedním z hlavních symbolů Brna, býval kdysi nejobávanějším vězením rakouské monarchie. A mnozí při výstupu k němu mají pocit, jako by se v Rakousku znovu ocitli. Nad hradem totiž vlaje červenobílá vlajka, která je velmi podobná té, kterou používají naši jižní sousedé. Na místě se tak objevila cedule upozorňující, že v tomto případě jde o vlajku Brna.

„Občas se nás pár návštěvníků ptalo, jestli na věži skutečně vlaje rakouská vlajka. Proto jsme se rozhodli na tuto skutečnost s lehkým nadhledem upozornit,“ vysvětluje umístění informační cedule Štěpán Neubauer, vedoucí komunikace Muzea města Brna, které Špilberk spravuje.

Nad hradem Špilberk vlaje brněnská vlajka, kterou si někteří návštěvníci pletou s rakouskou. U vstupu tak přibyla cedule vysvětlující rozdíly mezi oběma vlajkami - ta brněnská má nahoře užší bílý pruh navíc. (20. srpna 2025)
Zatímco rakouská vlajka má dva červené pruhy a mezi nimi jeden bílý, ta brněnská má jeden užší bílý pruh nahoře navíc. „Chtěli jsme návštěvníkům poskytnout jasné vysvětlení. Bereme to spíše jako drobnou zajímavost a kuriozitu, která může zpestřit návštěvu hradu,“ podotýká Neubauer.

Historie brněnské vlajky sahá až do 14. století. „Nejstarší vyobrazení se dochovalo na pečeti z roku 1315, první vyobrazení vlajky jako praporu pochází z roku 1509. Vlajka Brna tedy provází město po staletí a nesla se i do bitev, protože Brno mělo vlastní vojenskou hotovost (své vojenské síly – pozn. red.). Podobnost s rakouskou vlajkou je spíše náhodná a vznikla odlišným historickým vývojem,“ popisuje Neubauer.

Půl století po propuštění nejslavnějšího vězně „žalář národů“ na Špilberku skončil

Přesně danou podobu i poměr pruhů má brněnská vlajka od roku 1994. „Jde o bílý, červený, bílý a červený pruh v poměru 1:2:2:2. Barvy byly s velkou pravděpodobností odvozeny od barev erbu českého krále,“ míní Neubauer. Vlajka Brna je v současnosti využívána při všech významných a slavnostních událostech města.

Aktuálně v okolí stožáru s brněnskou vlajkou na Špilberku probíhá rekonstrukce. „Opravuje se příjezdová cesta a dělá se nová izolace, jelikož zatékala voda do kasemat. Dokončovací práce by měly probíhat v říjnu, ale těžko se to odhaduje. U hradu je každá rekonstrukce komplikovaná,“ informuje Neubauer.

