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Biologickou analýzou zkoumal lidové písně. Úlehla miloval folklór a vědu

Jana Soukupová
Seriál   20:00
Kresba Vladimíra Úlehly z jeho knihy.

Kresba Vladimíra Úlehly z jeho knihy. | foto: kniha Vladimír Úlehla

Vladimír Úlehla napsal stovky děl.
Vladimír Úlehla byl renesanční osobností. Byl vědcem i milovníkem hudby. Jeho...
Vladimír Úlehla byl renesanční osobností. Byl vědcem i milovníkem hudby. Jeho...
Vladimír Úlehla je pohřben na ústředním hřbitově v Brně.
9 fotografií
Po Vladimíru Úlehlovi je pojmenovaná nenápadná ulice mezi líšeňským Zetorem a spalovnou. Málokdo ale ví, že šlo o mimořádně všestranného vědce, botanika, folkloristu i filozofa, který stál u zrodu Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Seriál Pouličníci připomíná jeho pozoruhodný život i odkaz.
Pouličníci

Kdybyste se během života setkali s Vladimírem Úlehlou, mohli byste si s ním zazpívat lidové písně, poslechnout si jeho přednášky o rostlinách, zahrát si s ním na klavír, zajít do jeho laboratoře na přírodovědecké fakultě podívat se na experimenty, filozofovat o životě, smrti a smyslu přírodních věd, vyrazit s ním na túru do Tater či Malé Fatry nebo si během procházky zahrát zpaměti šachy.

Tak poeticky zhodnotil v časopise Sedmá generace Štefan Kosztolányi široký záběr botanika, písničkáře, ekologa, filozofa, dokumentaristy a „muže se zeleným srdcem a renesančním rozhledem“, jenž propojil přírodní vědy, umění a filozofii.

Mnoho jeho názorů na lidovou píseň zůstalo nepochopeno a odmítáno, zůstávají však nadčasové a inspirativní.

Martina Pavlicová a Lucie Uhlíkováautorky slovníku Od Folkloru k folklorismu

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Biologickou analýzou zkoumal lidové písně. Úlehla miloval folklór a vědu

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Kresba Vladimíra Úlehly z jeho knihy.

Po Vladimíru Úlehlovi je pojmenovaná nenápadná ulice mezi líšeňským Zetorem a spalovnou. Málokdo ale ví, že šlo o mimořádně všestranného vědce, botanika, folkloristu i filozofa, který stál u zrodu...

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