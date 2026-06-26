Biologickou analýzou zkoumal lidové písně. Úlehla miloval folklór a vědu

Kdybyste se během života setkali s Vladimírem Úlehlou, mohli byste si s ním zazpívat lidové písně, poslechnout si jeho přednášky o rostlinách, zahrát si s ním na klavír, zajít do jeho laboratoře na přírodovědecké fakultě podívat se na experimenty, filozofovat o životě, smrti a smyslu přírodních věd, vyrazit s ním na túru do Tater či Malé Fatry nebo si během procházky zahrát zpaměti šachy.
Tak poeticky zhodnotil v časopise Sedmá generace Štefan Kosztolányi široký záběr botanika, písničkáře, ekologa, filozofa, dokumentaristy a „muže se zeleným srdcem a renesančním rozhledem“, jenž propojil přírodní vědy, umění a filozofii.
Mnoho jeho názorů na lidovou píseň zůstalo nepochopeno a odmítáno, zůstávají však nadčasové a inspirativní.