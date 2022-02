Ve volbách propadli, přesto pro vládu pracuje několik politiků z kraje

Není jediným, kdo sice vstupenku mezi poslance nezískal, ale už čtyři měsíce po volbách sedí na „teplém místečku“ zřízeném členem vlády. MF DNES zmapovala, kde všude mohou voliči natrefit na jména z jihomoravských kandidátek a další krajské politiky.

„Rozhodně jsem si místo náměstka nevydupával, byť mě zemědělská politika velmi baví a vidím v ní velký smysl. Tři měsíce jsem byl doma s dcerami a žil jsem dlouho v tom, že se od ledna vrátím k civilnímu zaměstnání,“ tvrdí Holomčík.

Sám přitom ještě po volebním debaklu, kdy se ani coby jednička jihomoravské „pirátostarostovské“ kandidátky do Sněmovny nedostal, prohlašoval, že nastoupí na rodičovskou dovolenou. Jenže pak přišlo laso od lidoveckého ministra.

Na rozdíl od minulého volebního období, kdy byl řadovým opozičním poslancem, si vyzkouší i jednání v roli ministrova zástupce. „Zastupuji například pana ministra na jednání vlády, když je pracovně v zahraničí,“ dává příklad nový náměstek.

Radek Holomčík

Přesný rozvrh nebo náplň práce zatím určené nemá, s Nekulou o tom bude teprve jednat.

„Já i pan ministr jsme byli nemocní, kvůli tomu se i moje jmenování zpozdilo. Zatím to vypadá tak, že budu mít na starosti věci, které jdou napříč resorty, například problémy společné s ministerstvem životního prostředí, zdravotnictví, průmyslu a obchodu. Konkrétnosti potřebujeme ještě upřesnit,“ dodává Holomčík.

Z ministra náměstkem. Plagu si vláda chválí

Na podobně viditelné pozici zůstává i Robert Plaga, exministr školství, mládeže a tělovýchovy za ANO. Na tomtéž resortu se vrátil k práci ministrova náměstka. Tu už zastával pod dřívějšími ministry z řad sociální demokracie Kateřinou Valachovou a Stanislavem Štechem, tentokrát dělá Plaga pravou ruku Petru Gazdíkovi (STAN). Gazdík jej nedávno pověřil i vedením Mendelovy univerzity v Brně, poté co nově zvolený rektor Vojtěch Adam rezignoval.

Ostatně to, že by se rád do nižších funkcí na „svém“ ministerstvu zase vrátil, avizoval Plaga už před loňskými volbami, v nichž kandidovat ani neplánoval. „Rád bych pokračoval v odborné práci,“ reagoval v pořadu Rozstřel na iDNES.cz v dubnu Plaga.

Právě v té době se spekulovalo, že Plagu tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) z funkce odvolá. Plaga však měl podporu odborné pedagogické veřejnosti i týmu úředníků na ministerstvu.

Robert Plaga

Dobré vztahy měl i s tehdejší sněmovní opozicí, pro niž nakonec v práci politického náměstka pro vysoké školy, vědu a výzkum pokračuje. A to nejen na základě služebního zákona, díky němuž by na návrat měl právo.

„Odcházející ministr Robert Plaga patřil k výjimkám z předcházející vlády, pravidelně konzultoval věci s opozicí, informoval nás o svých krocích a vedl dialog, tedy věřím, že zde bude určitá kontinuita,“ řekl v polovině prosince premiér Petr Fiala (ODS), když do úřadu uváděl nového ministra školství Gazdíka. Nově jmenovaný ministr při té příležitosti potvrdil, že Plaga bude v jeho týmu.

Vobořil se vrací k protidrogové politice

Další laso přišlo od vládnoucí ODS. Mluvčí Fialova kabinetu Václav Smolka minulý týden oznámil, že Jindřich Vobořil (ODS), jenž na jižní Moravě loni doplnil na spodních příčkách kandidátku SPOLU, se vrací do funkce národního protidrogového koordinátora.

Důvodem odvolání dosavadní koordinátorky Jarmily Vedralové je podle Smolky změna přístupu vlády k protidrogové politice. Vobořil v reakci uvedl, že má o podobě agendy jasnou představu, stejně jako o svých krocích ve funkci.

Další poradci premiéra Kromě Jiřího Nantla jsou v týmu premiéra Petra Fialy (oba ODS) z jižní Moravy další tři poradci. Všichni jsou, stejně jako Nantl, spjati s posty na Masarykově univerzitě (MU). Petr Gál je lékařem se specializací na oblast dětské chirurgie a traumatologie a proděkanem Lékařské fakulty MU. Jiří Nykodým vede katedru sportovních her, je členem vědecké rady na MU. V minulosti vedl tamní fakultu sportovních studií. Ondřej Krutílek je odborníkem na monitoring a analýzu legislativy Evropské unie, na MU vyučuje. V roce 2019 za ODS neúspěšně kandidoval ve volbách do Evropského parlamentu.

Znovu tak usedne v křesle, v němž seděl v letech 2010 až 2018. Už tehdy prosazoval přístup, který neklade důraz jen na represi, ale zahrnuje také prevenci a léčbu. Kvůli častým sporům s expremiérem Babišem však na vlastní žádost odstoupil a věnoval se práci pro neziskovou organizaci Společnost Podané ruce.

Zároveň byl uznávaný expert i hlasitým kritikem Vedralové, jejíž zvolení označil za špatnou volbu, podobně jako další zástupci protidrogových organizací a lidé z oboru. Díky změně na politické scéně teď Vobořil dostane možnost pokračovat v dlouholeté práci.

A stranického kolegu si do svého týmu přizval i ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Asistenta poslance mu dělá Libor Hoppe, jenž skončil ve volebním klání těsně „pod čarou“. Díky preferenčním hlasům jej na koaliční kandidátce SPOLU přeskákala lidovkyně Marie Jílková. Blažkovi asistuje Hoppeho firma HOPPE F Group coby právnická osoba.

„Máme smlouvu na tisíc korun měsíčně, proto mi přišlo zbytečné vyřizovat si živnostenský list, když legislativa umožňuje, aby byla asistentem i právnická osoba. Pan Blažek má více asistentů, mou náplní je procházet různé tiskoviny, případně návrhy pro vládu z právnického hlediska a opatřovat je opravdu drobnými připomínkami,“ vysvětluje Hoppe s tím, že se po volebním neúspěšném výsledku opět vrátil k předchozí práci, tedy podnikání. O asistenci jej požádal přímo Blažek, a to v období před Vánocemi.

Náměstkovi a řediteli Ceitecu úkoly bobtnají

A ještě jedno jméno může na první pohled překvapit, konkrétně v týmu poradců premiéra Fialy. V otázkách školství a vědy mu své názory a konzultace poskytuje i Jiří Nantl (ODS), náměstek jihomoravského hejtmana.

„Mou podmínkou bylo, abych neseděl v Praze. To bych opravdu nestíhal. Ale budou probíhat porady, budu se vyjadřovat k nejrůznějším materiálům vlády. Je to spíš práce intelektuální, nemyslím si, že by to vyžadovalo nějakou větší zátěž,“ uklidňuje Nantl domněnky, že svou práci pro Jihomoravský kraj nebude stíhat.

Obdobné partnerství si už dvojice Fiala – Nantl vyzkoušela v letech 2012 až 2013, když současný premiér vedl ministerstvo školství a Nantl byl jeho náměstkem.

Jiří Nantl

Politická působnost, tedy funkce hejtmanova náměstka pro školství a chytrý region, členství v řadě komisí a poradenství pro premiéra, přitom není to, co Nantla v první řadě živí. Stále je i šéfem centra Ceitec Masarykovy univerzity, které po volbách avizoval opustit.

„Mé civilní zaměstnání je na Ceitecu, politickou funkci vykonávám v rámci neuvolněného režimu, tedy navíc. Byl bych rád, kdyby to (předání pozice ředitele nástupci, pozn. red.) někdy nastalo. Zatím vnímám zájem, aby vše zůstalo při starém. Zvládnutelné to je, byť je to velká starost na dvou místech. Také mi přijde, že úkoly spíše bobtnají. Dal jsem si i novoroční předsevzetí, že toho budu dělat spíš míň než víc, ale zatím jsem na tom úplně opačně,“ přiznává Nantl.

„Je ale potřeba odlišovat, co je pracovní pozice a funkce exekutivní, a co jsou role, které jdou s tím ruku v ruce. Navíc v současné době spousta jednání probíhá online, proto je to jednodušší zkombinovat,“ dodává.