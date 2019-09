Sci-fi komedie s Pavlem Novým ukáže Břeclav, kdyby nebylo sametové revoluce

Co by se stalo, kdyby z kalendáře vypadl 17. listopad 1989? To už brzy divákům ukáže sci-fi komedie BřecLIVE. Tvůrci Dušan Hanuš a Jakub Hotař se ji rozhodli darovat Břeclavi k letošnímu kulatému výročí sametové revoluce. Do hlavní role zlákali herce Pavla Nového.