„Kvůli narušení skalního bloku u točny silničních vláčků, který hrozí zřícením, je do odvolání možný přístup k Punkevním jeskyním v Moravském krasu z parkoviště na Skalním mlýně pouze pěšky. Vláček soukromého dopravce nejezdí,“ uvedl mluvčí Správy jeskyní ČR Pavel Gejdoš.
Cesta dlouhá zhruba 1,7 kilometru vede od Skalního mlýna, kde je parkoviště, po rovině. Podle mluvčího chodcům trvá zhruba 30 až 40 minut. Samotné prohlídky Punkevních jeskyní opatření nijak neovlivňuje.
Místo, kde se nachází Punkevní jeskyně.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License
Nejde o první problém v této části Moravského krasu. Začátkem února zavalil kus skály turistickou cestu mezi Macochou a Punkevními jeskyněmi. Navíc lze očekávat, že se odlomí další, větší kus.
|
Na turistický vláček v Moravském krasu spadl strom. Cestovalo v něm 14 lidí
Ještě na počátku tohoto týdne státní podnik Lesy České republiky jako vlastník čekal na posudek České geologické služby, který by měl představit následující postup. „Posudek bychom měli snad dostat v tomto týdnu,“ sdělila pro iDNES.cz mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Jednou z variant jsou i možné odstřely nestabilního masivu.
Kvůli neexistujícímu harmonogramu zatím ani není možné říct, kdy se turistům stezka znovu otevře. Uzavřený úsek je v úseku od Punkevních jeskyní, které jsou návštěvníkům zpřístupněné i teď v zimě, ke křižovatce pod Salmovou stezkou, tedy cestou, kudy lidé sejdou z pěšiny od propasti Macocha na hlavní cestu Pustým žlebem.
Punkevní jeskyně jsou v severní části Moravského krasu v kaňonu Pustého žlebu. Suchá část jeskyní byla zpřístupněna již v roce 1909. V březnu 1921 byla zprovozněna první vodní část jeskyně s plavbou loděmi. Aktuálně jde o jedinou fungující plavbu motorovými loděmi v přírodní jeskyni v kontinentální Evropě, uvádí na webu Správa jeskyní ČR.