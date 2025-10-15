Byty, zeleň i místo pro nový stadion. Brno představilo vizi pro Lužánky

Autor:
  17:08
Atraktivní a zároveň udržitelná čtvrť plná zeleně má vyrůst v brněnské lokalitě za Lužánkami, která se skloňuje hlavně s vytouženým fotbalovým stadionem. Město ve středu představilo vítězný návrh ze soutěžního dialogu, který podle něj přináší novou identitu oblasti ve spojení s její historií.
Soutěžní dialog ohledně nové podoby brněnské lokality za Lužánkami vyhrál návrh...

Soutěžní dialog ohledně nové podoby brněnské lokality za Lužánkami vyhrál návrh ateliéru bauchplan ).(. Představuje atraktivní a zároveň udržitelnou čtvrť plnou zeleně, nový fotbalový stadion v této vizi zatím zahrnut není. | foto: bauchplan ).(

Soutěžní dialog ohledně nové podoby brněnské lokality za Lužánkami vyhrál návrh...
Soutěžní dialog ohledně nové podoby brněnské lokality za Lužánkami vyhrál návrh...
Soutěžní dialog ohledně nové podoby brněnské lokality za Lužánkami vyhrál návrh...
Ze stadionu, který byl svého času chloubou Brna, zbyly jen ruiny prorostlé...
19 fotografií

Soutěžní dialog vyhlásila Kancelář architekta města Brna (KAM) před rokem, proto ve vítězném návrhu ateliéru bauchplan ).( není zahrnut nový fotbalový stadion, jehož idea znovu ožila až letos v létě.

Soutěžní dialog ohledně nové podoby brněnské lokality za Lužánkami vyhrál návrh ateliéru bauchplan ).(. Představuje atraktivní a zároveň udržitelnou čtvrť plnou zeleně, nový fotbalový stadion v této vizi zatím zahrnut není.
Soutěžní dialog ohledně nové podoby brněnské lokality za Lužánkami vyhrál návrh ateliéru bauchplan ).(. Představuje atraktivní a zároveň udržitelnou čtvrť plnou zeleně, nový fotbalový stadion v této vizi zatím zahrnut není.
Soutěžní dialog ohledně nové podoby brněnské lokality za Lužánkami vyhrál návrh ateliéru bauchplan ).(. Představuje atraktivní a zároveň udržitelnou čtvrť plnou zeleně, nový fotbalový stadion v této vizi zatím zahrnut není.
Soutěžní dialog ohledně nové podoby brněnské lokality za Lužánkami vyhrál návrh ateliéru bauchplan ).(. Představuje atraktivní a zároveň udržitelnou čtvrť plnou zeleně, nový fotbalový stadion v této vizi zatím zahrnut není.
19 fotografií

„Bude na autorech návrhu, aby vyhodnotili, zda bude jejich koncepce plně funkční i v případě výstavby stadionu,“ podotýká brněnský radní pro územní plánování Petr Bořecký (ANO).

Podle primátorky Markéty Vaňkové (ODS) vítězná vize pomůže lokalitě vdechnout život a přeměnit ji v atraktivní část Brna.

Plocha za Lužánkami má patřit sportu, teď je to chaotický slepenec, míní Brňané

„Přichází s pestrými, funkčními i bezpečnými veřejnými prostranstvími a velice důležité je navržené zelené propojení Lužánek s Planýrkou jako lineárního parku procházejícího živou čtvrtí města. Do celého konceptu zapadá i přístup k dopravě, kdy vítězný tým přichází s maximální prostupností pro pěší a cyklisty, parkováním využívajícím prostory po stávajících podzemních garážích a návrh počítá i s lepší obsluhou území hromadnou dopravou,“ vyzdvihuje Vaňková.

Družstevní a městské bydlení

Pro vítězný tým bauchplan ).( bylo hlavním úkolem najít novou identitu řešené části Ponavy a zároveň zachovat respekt k její historii a současnému dědictví. Oblast má být postavena na třech pilířích udržitelnosti – sociálním, environmentálním i ekonomickém.

A co když Lužánky nevyjdou? Brno prověří další varianty, kde postavit fotbalový stadion

„Každá změna přináší otázky a někdy i obavy – tím spíše, když se má proměnit lokalita, která je spojována s obrovským množstvím prožitků, radostí a dalších silných emocí. Přejeme si vytvořit kus fungujícího města s odkazem na historický kontext, a proto jsme se rozhodli zvolit formu vůbec prvního soutěžního dialogu pořádaného naší kanceláří,“ zmínil ředitel KAM Jan Tesárek.

Bořecký oceňuje, že navrhovaná urbanistická struktura vhodně navazuje na kvality stávající okolní zástavby, a to včetně začlenění hotelu Bobycentrum a tenisových hal. „Autorský tým zde přichází s plánem kvalitního a udržitelného bydlení, zejména dostupného družstevního a městského. Počítá také s veřejnou vybaveností, a to formou volně přístupné sportovně-rekreační zóny,“ podotýká radní.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Přináší zážitky, hájí miliardář sruby v radějovské oboře. Úřady je chtějí zbořit

Nelegálně postavené sruby v radějovské oboře na Hodonínsku by měly jít k zemi. Plyne to z rozhodnutí jihomoravského krajského úřadu, kam se majitel obory a miliardář Leoš Novotný starší obrátil se...

Bič na arogantní řidiče v centru Brna. U náměstí budou semafory s trvalou červenou

Opakované výmluvy šoférů, kteří neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna, brzy vezmou za své. Vjezdy na centrální náměstí Svobody totiž budou od nového roku řídit semafory. Jakmile pomine...

Náročná přestavba křižovatky D1 a D2. První kritická fáze nastane o víkendu

Matkou křižovatek přezdívají silničáři monumentálnímu křížení dálnic D1 a D2 na jihu Brna. Je jednou nejvytíženějších v Česku, denně tudy projede až 80 tisíc aut. Její stávající uspořádání už ale...

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Byty, zeleň i místo pro nový stadion. Brno představilo vizi pro Lužánky

Atraktivní a zároveň udržitelná čtvrť plná zeleně má vyrůst v brněnské lokalitě za Lužánkami, která se skloňuje hlavně s vytouženým fotbalovým stadionem. Město ve středu představilo vítězný návrh ze...

15. října 2025  17:08

Střílel i prodával drogy. Soud muž neobměkčil ani snahou vychovávat dceru

S nelegálně drženou pistolí opakovaně střílel na veřejnosti, vyráběl a prodával drogy, navíc pod vlivem návykových látek způsobil dopravní nehodu s těžkým zraněním a ujel. V jednom případě pak...

15. října 2025  16:45

Ústavní soud dal šlechticům šanci získat zpět zámecké vybavení

Ústavní soud (ÚS) otevřel dědicům šlechtického rodu Serényiů cestu k vydání někdejšího mobiliáře zámku Lomnice na Brněnsku. Bude o něm znovu rozhodovat Krajský soud v Brně. V části, která se týkala...

15. října 2025  16:07

Brno nechce opakovat fiasko s nefunkční světelnou výzdobou, dá do ní víc peněz

Měly dotvářet vánoční atmosféru v centru Brna, jenže světelné girlandy místo slavnostního záření spíš chybně problikávaly. Loni už město na tyto svítící „trubky“ rezignovalo a nahradilo je obyčejnými...

15. října 2025  13:53

A co když Lužánky nevyjdou? Brno prověří další varianty, kde postavit fotbalový stadion

Pokud se brněnští fotbaloví fanoušci nedočkají vysněného stadionu za Lužánkami, mohl by vzniknout na výstavišti nebo u Technologického parku v Králově Poli. Vyplývá to ze zprávy pracovní skupiny...

15. října 2025  12:17

Procházka musel zvolnit, a tak dumá nad dalšími výzvami: Chci i na osmitisícovku

I když Jiří Procházka zapsal svůj osmý duel v nejprestižnější MMA zápasnické organizaci UFC už předminulou neděli, kdy ve třetím kole knokautoval amerického bojovníka Khalila Rountreeho, dosud se...

15. října 2025  11:27

Na severu Brna se bojí kolapsu dopravy, objížďka pro místní vede úzkými silnicemi

Už několik měsíců předem budila velké emoce dnes zahájená oprava více než stoletého vodovodu v ulici Fryčajova v brněnských Obřanech. Dva roky trvající práce si totiž vyžádají úplnou uzavírku této...

15. října 2025  11:02

Bič na arogantní řidiče v centru Brna. U náměstí budou semafory s trvalou červenou

Opakované výmluvy šoférů, kteří neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna, brzy vezmou za své. Vjezdy na centrální náměstí Svobody totiž budou od nového roku řídit semafory. Jakmile pomine...

14. října 2025  16:23

Mobilní záchod, voda jen v barelu. Hygiena se zhrozila při kontrole sběrných dvorů

V podmínkách, které nevyhovují právním předpisům, musejí pracovat zaměstnanci sběrných středisek odpadů provozovaných městskou společností Sako Brno. K takovému závěru došli hygienici poté, co...

14. října 2025  15:16

Audit Brněnských Vánoc. Na mzdy šlo víc, než se odpracovalo, zjistila kontrola

Už za měsíc v Brně startují vánoční trhy, na magistrátu ale teď politici řeší hospodaření u těch z předchozích let, které jihomoravské metropoli dokonce vynesly titul Evropské hlavní město Vánoc....

14. října 2025  11:05,  aktualizováno  12:24

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Parkování v Brně: kde odstavit auto zdarma a kolik stojí stání v modrých zónách

Odstavit auto v Brně, v jehož části fungují modré zóny, není pro řidiče jen tak. V historickém centru města platí zóna A, která je určena pouze místním a předplatitelům. V zóně B v širším centru je...

14. října 2025  5:07

Přestavba křížení D1 a D2. Kolony jsou větší než obvykle, ale jedou

S velkým napětím očekávali nejen silničáři a policisté první pracovní den po výrazném omezení provozu na křižovatce dálnic D1 a D2 na jihu Brna. Kvůli přestavbě tohoto křížení panovaly obavy z...

13. října 2025  14:20,  aktualizováno  16:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.