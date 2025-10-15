Byty, zeleň i místo pro nový stadion. Brno představilo vizi pro Lužánky

Soutěžní dialog vyhlásila Kancelář architekta města Brna (KAM) před rokem, proto ve vítězném návrhu ateliéru bauchplan ).( není zahrnut nový fotbalový stadion, jehož idea znovu ožila až letos v létě.
„Bude na autorech návrhu, aby vyhodnotili, zda bude jejich koncepce plně funkční i v případě výstavby stadionu,“ podotýká brněnský radní pro územní plánování Petr Bořecký (ANO).
Podle primátorky Markéty Vaňkové (ODS) vítězná vize pomůže lokalitě vdechnout život a přeměnit ji v atraktivní část Brna.
„Přichází s pestrými, funkčními i bezpečnými veřejnými prostranstvími a velice důležité je navržené zelené propojení Lužánek s Planýrkou jako lineárního parku procházejícího živou čtvrtí města. Do celého konceptu zapadá i přístup k dopravě, kdy vítězný tým přichází s maximální prostupností pro pěší a cyklisty, parkováním využívajícím prostory po stávajících podzemních garážích a návrh počítá i s lepší obsluhou území hromadnou dopravou,“ vyzdvihuje Vaňková.
Družstevní a městské bydlení
Pro vítězný tým bauchplan ).( bylo hlavním úkolem najít novou identitu řešené části Ponavy a zároveň zachovat respekt k její historii a současnému dědictví. Oblast má být postavena na třech pilířích udržitelnosti – sociálním, environmentálním i ekonomickém.
„Každá změna přináší otázky a někdy i obavy – tím spíše, když se má proměnit lokalita, která je spojována s obrovským množstvím prožitků, radostí a dalších silných emocí. Přejeme si vytvořit kus fungujícího města s odkazem na historický kontext, a proto jsme se rozhodli zvolit formu vůbec prvního soutěžního dialogu pořádaného naší kanceláří,“ zmínil ředitel KAM Jan Tesárek.
Bořecký oceňuje, že navrhovaná urbanistická struktura vhodně navazuje na kvality stávající okolní zástavby, a to včetně začlenění hotelu Bobycentrum a tenisových hal. „Autorský tým zde přichází s plánem kvalitního a udržitelného bydlení, zejména dostupného družstevního a městského. Počítá také s veřejnou vybaveností, a to formou volně přístupné sportovně-rekreační zóny,“ podotýká radní.