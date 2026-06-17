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Digitální svět pro filmového Thora trval rok, líčí český tvůrce 3D efektů v Hollywoodu

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Vít Liskutín se v Hollywoodu podílí na tvorbě 3D efektů. Pracoval například na tvorbě digitálního světa Asgard pro snímek Thor a je autorem 3D modelu hořícího Reprodrozda pro sérii Hunger Games. | foto: koláž iDNES David Votruba / Marvel

  20:00
Ve filmu vidíte hrdinu v úžasném kovovém brnění, ve skutečnosti má však při natáčení jen plastový oblek. Konečný lesk dodávají velkofilmům až tvůrci v postprodukci. Jedním z nich je i český 3D umělec Vít Liskutín, který stavěl digitální svět Asgardu pro marvelovského Thora nebo hořícího Reprodrozda pro sérii Hunger Games.

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Digitální svět pro filmového Thora trval rok, líčí český tvůrce 3D efektů v Hollywoodu

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Ve filmu vidíte hrdinu v úžasném kovovém brnění, ve skutečnosti má však při natáčení jen plastový oblek. Konečný lesk dodávají velkofilmům až tvůrci v postprodukci. Jedním z nich je i český 3D umělec...

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