Takový nůž policisté jen tak nevidí. Dalo se z něj i nenápadně vystřelit
Raritní kousek, který se jen tak nevidí a hlavně je kvůli zákeřnosti zcela zakázaný, ať už má člověk jakýkoliv zbrojní průkaz. Řeč je o střílejícím noži, který se dostal do rukou policistů při...
OBRAZEM: Ulice bez aut, výhledy i vysílač. Jak vypadá nová bytová čtvrť v Brně
Na unikátním místě obklopeném zelení, kde dosud nikdo nebydlel, budou žít obyvatelé nové Čtvrti pod Hády na severovýchodě Brna. Developerská firma Trikaya má hotovou první etapu rozsáhlé zástavby s...
V 76 letech zemřel Petr Uličný. Bouřlivák, jenž uměl i pohladit. Sekanou jen s pivem!
Sršel vtipem, energií. Poslouchat jeho povídání o fotbale byla vždy radost, byť leckteří rozhodčí souhlasit nebudou. Další peprnou historku či průpovídku už ale legendární trenér Petr „John“ Uličný...
Z „města hrůzy“ nová perla. Strojírny v Adamově chtějí přestavět na obytnou čtvrť
Dnes je Adamov poblíž Brna mnohými považovaný za nevzhledné město, v němž se zastavil čas. Jeho podobu můžou lidé spatřit při cestě vlakem na jih Moravy, protože leží na hlavním koridoru z Prahy....
I v Brně mě znají spíš z Ulice, ale stěhovat se nechci, říká divadelní Jánošík
Už pár týdnů provází Brňany jeho odhodlaný pohled Jánošíka s valaškou, který oznamuje premiéru muzikálu na Biskupském dvoře. Libor Matouš je jednou z hvězd ansámblu Městského divadla Brno a mnoho...
Digitální svět pro filmového Thora trval rok, líčí český tvůrce 3D efektů v Hollywoodu
Ve filmu vidíte hrdinu v úžasném kovovém brnění, ve skutečnosti má však při natáčení jen plastový oblek. Konečný lesk dodávají velkofilmům až tvůrci v postprodukci. Jedním z nich je i český 3D umělec...
Drak Lužan povstal s pruhovaným štítem. Zbrojovka Brno představuje novou identitu
Končí žlutá a opouští se kruh. Fotbalová Zbrojovka si pro návrat do první ligy připravila revoluci nejen v kádru, ale také v logu. Štít zvedá tradici k přelomu tisíciletí a připomíná éru pod názvem...
MotoGP v tropech. Vyrazte s předstihem, nejlíp MHD, a dbejte na pitný režim
Návštěvníky víkendové MotoGP v Brně čekají vysoké teploty, komplikace v dopravě i mimořádná bezpečnostní opatření. Záchranáři apelují na dodržování pitného režimu, policie doporučuje vyrazit s...
Než zamíří do vesmíru, projdou Brnem. Otevřeli tam kosmické testovací centrum
Satelit, elektronika nebo experiment pro českého astronauta Aleše Svobodu. Než se podobné technologie vydají do vesmíru, musí prokázat, že přežijí vakuum, extrémní teploty i otřesy při startu rakety....
Řidič na dálnici kvůli opravě ležel pod náklaďákem, do vozu narazila dodávka
Provoz v Brně na dálnici D1 ve směru na Prahu dnes po poledni zastavila nehoda nákladního auta a dodávky mezi exity Brno-západ a Kývalka. Do odstaveného nákladního vozu, pod kterým ležel při opravě...
MotoGP 2026 v Brně: Program, výsledky, kde sledovat živě. Jak si povede Salač?
Brno se znovu chystá na závody mistrovství světa silničních motocyklů. Velká cena České republiky se v roce 2026 uskuteční od 19. do 21. června. Na Masarykově okruhu nebudou chybět největší hvězdy...
Vlaky by bez nich nejezdily. Miliony šroubů z jihu Moravy jistí koleje nejen v Česku
Se specifickými součástkami z Hodonínska se mnozí lidé setkávají každý den, respektive po nich projedou, aniž by o tom měli vůbec tušení. Velká část šroubů, jimiž jsou připevněné kolejnice k pražcům...
KVÍZ: Vyzkoušejte si, co víte o slavném závodu MotoGP v Brně
Masarykův okruh zažil triumfy největších legend MotoGP, dramatické pády i návraty, na které fanoušci dodnes vzpomínají. Věděli jste, že legendární Giacomo „Ago“ Agostini vyhrál v Brně čtyřikrát na...
Podnikatel známý ze Zrádců prodává hotel, manželka na videu neotřele láká na koupi
Měl se proměnit v unikátní Grandhotel Sluchátko a lákat hosty na zážitky, jaké jinde nezažijí. Po pěti letech ale Lidi z Baru v čele s podnikatelem Janem Vlachynským známým z televizní show Zrádci...
Maraton hudby v létě roztančí Brno, centrum města se změní na trampskou osadu
Ulicemi Brna se během Maratonu hudby rozběhnou tóny folku, jazzu, rocku, swingu, punku i romské muziky. Hudebníci na počátku srpna zanotují jak pod širým nebem, tak i v klubu Sono či v brněnských...
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...
Pořezal generála nožem. Voják dostal podmínku, z armády ho téměř jistě vyhodí
Vojákovi, který loni v září napadl nožem brigádního generála, uložil dnes Městský soud v Brně podmíněný trest. Obžalovaný Martin Schejbal v jednací síni prohlásil vinu. Podle spisu loni v září napadl...
Brno se připravuje na nápor fanoušků MotoGP, připravilo týdenní program
Brno ožívá motorkami. Zdejší závod seriálu MotoGP vždy neodmyslitelně patřil k srpnu, letos si ho ale fanoušci užijí už v červnu o nadcházejícím víkendu. A změna termínu není jedinou letošní...