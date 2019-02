Virtuální zoo přivede lidi na dotek lvům, pak je uvězní v moři plastu

Malá místnost v suterénu společnosti Corinth v brněnských Bohunicích s notebooky a monitorem na stolku v rohu se na první pohled ničím neliší od jiných počítačových pracovišť. Jenže pak mi pracovník firmy nasadí speciální brýle a strnu.

Rázem stojím uprostřed savany, z vysoké trávy se vynoří lvice a za ní další. Nevšímají si mě, ale jsou tak blízko, až mě zamrazí. Když se pootočím, málem se srazím s buvolem. Vyjeknu a udělám krok vzad, aby mě nenabral dlouhými zahnutými rohy.

Obraz se změní. Ocitám se na dřevěné vyhlídce a ladným krokem se ke mně blíží strakatá žirafa Rothschildova. Dívám se do jejích nádherných hnědých očí s dlouhými řasami. „Ty jsi krásná,“ vydechnu, zvednu ruku a chci ji pohladit. Pak mi dojde, že všechno je jen jako.

„Tohle umí virtuální realita, ponoříte se do jiného světa. My ho ale nehodláme jen ukazovat. Chceme, aby ho návštěvníci chápali v souvislostech, aby poznali, co se v současnosti děje s naší planetou, aby si to mohli prožít,“ vysvětluje jednatel Corinthu Luděk Altmann.

Doporučení z Lisabonu

Právě experti z této společnosti nyní vytvářejí software pro virtuální zoo, která potěší Brňany i návštěvníky města. Ke spolupráci s firmou se přitom místní zahrada dostala oklikou.

„Zabývali jsme se myšlenkou využít virtuální realitu a rozšířit nabídku zoo. Napsali jsme Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií, aby nám poradili špičkovou firmu, která to umí. Asociace nás odkázala na lisabonskou zoo, kde už něco podobného dělají, a tam nám poradili společnost Corinth. My jsme pak s překvapením zjistili, že je z Brna a že ji máme za kopcem,“ směje se mluvčí brněnské zoo Michal Vaňáč.

Podle Altmanna však počítačová zahrada nebude tu reálnou suplovat. „Naváže na ni, ale ukáže jiné věci, které tam lidé neuvidí – třeba klimatické změny, zamoření planety, jak funguje koloběh v přírodě či co je ochranné zbarvení,“ popisuje.

I to si lidé vyzkouší v praxi ve scéně, kdy velký chameleon loví svým hbitým jazykem červené brouky, zatímco ti zelení splývají s prostředím, a proto je nechává být.

Dramaturgie teprve vzniká

Firma má zatím hotový nástřel první scény ze safari. Odborníci ze zoo jej nyní připomínkují, aby pohyb zvířat, barvy a zvuky byly co nejvěrnější. Pro virtuální zahradu chce Brno upravit prostory Staré radnice o ploše 380 metrů čtverečních v přízemí a ve sklepeních, včetně WC a zázemí.

A pokud to půjde, i přilehlý dvorek. „Je to velmi atraktivní místo, ale zároveň musíme respektovat památkáře. Ti nakonec řeknou, jaké stavební úpravy si můžeme dovolit, kudy vést kabely, kde můžeme vrtat a kde co postavit,“ podotýká Vaňáč.

První část zahrady se podle plánu otevře už letos na podzim. „Nejprve přijde na řadu virtuální prohlídka brněnské zoo, která už je k dispozici, jen ji zaktualizujeme. Brýle už máme. Pak se pustíme do zoo virtuální,“ upřesňuje mluvčí.

Její dramaturgie teprve vzniká. „Můžeme zachytit tematické celky obdobné těm v naší zoo. A chceme poukázat i na další věci, třeba na ekologii a znečištění oceánů. Tomu bude patřit jedna ze scén. Člověk si plave v průzračném moři kolem korálových útesů a najednou ho obklopí PET lahve, takže se nemůže ani hnout,“ popisuje Vaňáč.

Zahrada tím chce také odkázat na svoji záchrannou stanici na ostrově Bali. Vzácné mořské želvy tam ohrožují nejen pašeráci, kteří je chytají kvůli masu, ale právě také plasty, jež živočichové polykají.

Aplikace ukáže, jak zvíře vypadá uvnitř

Firma Corinth, která má pracoviště například i ve světovém vývojovém centru v San Francisku v Silicon Valley, je specialistou na interaktivní výukové programy. Ty dodává školám v České republice i po světě na klíč, má jej také již zmíněná lisabonská zoo. Zde žáci na procházce díky mobilům či notebookům dostávají i odborný výklad.

„Mohou si zobrazit modely v rozšířené realitě. Ta je umožňuje promítnout pomocí webové kamery do reálného prostředí, udělat fotky nebo natáčet videa a k tomu přidat svůj výklad. Z aplikace se také dozvědí, jak zvíře vypadá uvnitř, jak fungují jeho orgány a jaký je jeho vztah k ekosystému,“ vyjmenoval Martin Bukáček, ředitel Corinthu pro vztah se školami.

To, co vzniká pro brněnskou zoo, je však podle něj výjimečné. „Bude tam víc výkladu a méně čtení. Chceme pracovat hodně se zvukem, který prostorový vjem ještě umocní. Můžeme tak přenést lidi například na safari nebo do záchranné stanice na Bali tak věrně, jako kdyby tam opravdu v tu chvíli pobývali,“ doplňuje Bukáček.

Od Brna zoo pro letošek dostala na úpravu prostor v přízemí Staré radnice pět milionů korun. „O další peníze usilujeme prostřednictvím dotačních programů. Přesnou částku zatím neznáme a to se týká i druhé etapy,“ uzavírá Vaňáč.