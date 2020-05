Lístky na rekordní zápas v Brně kupovali i slávisté, vybralo se přes milion

Před sedmi týdny představila brněnská Zbrojovka jako první sportovní klub v Česku koncept prodeje virtuálních vstupenek na legendární zápas z minulosti, jehož pomocí zamýšlela odměnit zaměstnance Fakultní nemocnice Brno za jejich boj s koronavirem.

Akci následně napodobila řada týmů ze všech koutů republiky. Zbrojovka tu svoji symbolicky ukončila ve čtvrtek před bohunickou Fakultní nemocnicí předáním šeku do rukou jejího ředitele Jaroslava Štěrby.

„Prostředky využijeme ve prospěch zaměstnanců, kteří stáli v první linii. Lidí, kteří pracovali na infekční klinice, ve výtěrových stanech, v třídicích střediscích, na urgentním přijmu a jinde, kde to bylo potřeba. Naskočili do boje proti nové infekci od prvního dne, nebáli se, neschovali se doma a naopak této hrozbě čelili. Někteří z nich se během prvních dnů, kdy jsme se novému koronaviru učili čelit, i nakazili,“ zmínil Štěrba.

Na zápas Boby Brno – Slavia v roce 1996 přišlo 44 120 diváků, což je stále český ligový rekord. Na virtuální zápas si koupilo vstupenku zhruba čtyři tisíce nadšenců včetně slávistické legendy Pavla Kuky nebo současného trenéra pražského celku Jindřicha Trpišovského.

„Že si lístek na tuhle událost koupím já jako Brňák, to je asi samozřejmost. Že to udělají borci jako Pavel Kuka nebo Jindra Trpišovský, k tomu není potřeba nic víc dodat než smeknout klobouk,“ poděkoval na dálku bývalý brněnský útočník Petr Švancara, jeden z organizátorů akce.

K brněnským fanouškům se připojili i příznivci Slavie, kteří uspořádali virtuální výjezd a zajistili si několik set vstupenek.

„Jsem na náš region strašně pyšný. Dokázali jsme něco, co má smysl. Můžeme být rádi i za to, že jsme byli impulsem pro ostatní, kteří pak začali virtuální zápasy také organizovat. V této, jak já říkám blbé době, se nám podařilo něco důležitého rozběhnout a někam to posunout,“ poznamenal Švancara.

Vedle fotbalistů se do akce Zbrojovky zapojili i další sportovci, mezi nimi motocyklový závodník Karel Abraham, šermíř Alexander Choupenitch, střelec David Kostelecký, basketbalistky Ivana Večeřová a Hana Horáková a další.

Kromě samotné sbírky bylo součástí projektu také předání téměř šesti tisíc lahví slazených i neslazených nápojů pacientům a personálu Dětské nemocnice FN Brno, SurGal Clinic a FOD Klokánek.

Do prvních dvou zdravotnických institucí dodala Zbrojovka také tisícovku roušek, které zajistil její bývalý brankář Martin Lejsal.