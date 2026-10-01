Vinohrady trpí pod nálety špačků. Plašit je pomáhají měnící se zvuky dravců

Například vinařství Château Valtice na Břeclavsku, které škody po letošní sezoně odhaduje až na 30 milionů korun, nasadilo do boje s těmito hlodavými ptáky moderní solární plašiče. Ty napodobují hlasy dravců a průběžně mění zvukové frekvence, takže si ptáci na jejich přítomnost hůře zvykají.
„Špačci nám teď doslova berou to nejcennější, co po letošním suchu zůstalo. Jejich nálety jsou obrovské a potřebujeme ochránit každý hrozen, který ještě necháváme dozrát. Pokud na něj sednou, drápy shodí tak 80 procent bobulek, přitom na zemi si pak sezobnou jen něco. Je tak nejdůležitější, aby do vinohradu vůbec nevlétli, protože jakmile se tak stane, už je odtamtud v podstatě nedostaneme,“ vysvětluje důvod pořízení nových plašičů ředitel vinařství David Šťastný.
Dříve zkoušeli nasadit i živé sokoly pod dohledem sokolníků, to se však nevydařilo podle představ. „Do vinice přišel třeba někdo na procházku s malým pejskem a v ten moment sokola přestalo zajímat cokoliv jiného a letěl na toho psa,“ vzpomíná Šťastný.
Zvuky medvědů i vlků
Přístroje jsou navíc mnohem jednodušší na používání a kontrolu, a to zejména v rozsáhlých a často i kopcovitých vinicích. V jejich odlehlých částech bez přístupu k elektrické síti mohou pracovat díky napájeni ze solárních panelů, na provoz v noci jsou pak vybaveny baterkou.
„Zařízení je také na dálku možné vypnout, lokalizovat a je zabezpečeno i proti krádeži. Navíc jej lze jednoduše přemisťovat, díky čemuž ho můžeme dát vždy tam, kde zrovna hrozny dozrávají,“ podotýká Šťastný.
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Mimo to dokáže vinohrad chránit i před jinými škůdci, než jsou špačci. „Zejména na jaře potřebujeme chránit mladé výhonky révy před okusem lesní zvěře. I v tomto případě využijeme plašiče, protože jsou schopné napodobovat i zvuky vlků či medvědů,“ doplňuje Šťastný.
Oproti ultrazvukovým či světelným zářičům, které dříve také zkoušeli proti zvířatům využívat, je podle něj výhodou, že zvuk pokryje daleko větší plochu – a to až okolo šesti hektarů, což je užitečné zejména na kopcích, kde jsou nejlepší vinice.