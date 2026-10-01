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Vinohrady trpí pod nálety špačků. Plašit je pomáhají měnící se zvuky dravců

Karolína Kučerová
  13:55
O škodách po letošních jarních mrazících, suchu i krupobití už mají vinaři docela jasnou představu – přijdou o zhruba 30 až 40 procent úrody, přičemž ztráty budou milionové. Ačkoliv to nejhorší už přečkali, starost jim stále nekončí. Hrozbou jsou teď totiž početná hejna špačků, pro které jsou zbylé hrozny ve vinicích snadným zdrojem obživy. V některých vinařstvích se je proto snaží odradit pomocí technologií.

Například vinařství Château Valtice na Břeclavsku, které škody po letošní sezoně odhaduje až na 30 milionů korun, nasadilo do boje s těmito hlodavými ptáky moderní solární plašiče. Ty napodobují hlasy dravců a průběžně mění zvukové frekvence, takže si ptáci na jejich přítomnost hůře zvykají.

„Špačci nám teď doslova berou to nejcennější, co po letošním suchu zůstalo. Jejich nálety jsou obrovské a potřebujeme ochránit každý hrozen, který ještě necháváme dozrát. Pokud na něj sednou, drápy shodí tak 80 procent bobulek, přitom na zemi si pak sezobnou jen něco. Je tak nejdůležitější, aby do vinohradu vůbec nevlétli, protože jakmile se tak stane, už je odtamtud v podstatě nedostaneme,“ vysvětluje důvod pořízení nových plašičů ředitel vinařství David Šťastný.

Vinařství Château Valtice na Břeclavsku nasadilo do boje proti špačkům moderní solární plašiče. Na snímku ředitel David Šťastný. (30. září 2026)
Vinařství Château Valtice na Břeclavsku nasadilo do boje proti špačkům moderní solární plašiče. (30. září 2026)
Škody po letošní sezoně odhadují ve vinařství Château Valtice až na 30 milionů korun. (30. září 2026)
Vinařství Château Valtice má některé své vinice kousek od Pálavy. (30. září 2026)
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Dříve zkoušeli nasadit i živé sokoly pod dohledem sokolníků, to se však nevydařilo podle představ. „Do vinice přišel třeba někdo na procházku s malým pejskem a v ten moment sokola přestalo zajímat cokoliv jiného a letěl na toho psa,“ vzpomíná Šťastný.

Zvuky medvědů i vlků

Přístroje jsou navíc mnohem jednodušší na používání a kontrolu, a to zejména v rozsáhlých a často i kopcovitých vinicích. V jejich odlehlých částech bez přístupu k elektrické síti mohou pracovat díky napájeni ze solárních panelů, na provoz v noci jsou pak vybaveny baterkou.

„Zařízení je také na dálku možné vypnout, lokalizovat a je zabezpečeno i proti krádeži. Navíc jej lze jednoduše přemisťovat, díky čemuž ho můžeme dát vždy tam, kde zrovna hrozny dozrávají,“ podotýká Šťastný.

Půlka úrody pryč. Víc takových let nedáme, zoufají si nad letoškem vinaři

Mimo to dokáže vinohrad chránit i před jinými škůdci, než jsou špačci. „Zejména na jaře potřebujeme chránit mladé výhonky révy před okusem lesní zvěře. I v tomto případě využijeme plašiče, protože jsou schopné napodobovat i zvuky vlků či medvědů,“ doplňuje Šťastný.

Oproti ultrazvukovým či světelným zářičům, které dříve také zkoušeli proti zvířatům využívat, je podle něj výhodou, že zvuk pokryje daleko větší plochu – a to až okolo šesti hektarů, což je užitečné zejména na kopcích, kde jsou nejlepší vinice.

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