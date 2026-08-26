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Vinobraní začínají. Na jedno z těch největších ve Znojmě vyrazí nově přímý vlak z Prahy

  15:18
Znojemskému historickému vinobraní letos přálo počasí, dorazily desetitisíce...

Znojemskému historickému vinobraní letos přálo počasí, dorazily desetitisíce lidí. | foto: Anna Vavríková, MAFRA, Anna Vavríková,  MAFRA

Desetitisíce návštěvníků, kteří zamířili za burčákem, vínem a zábavou,...
Tisíce litrů burčáku a vína jsou na víkend připravené ve Znojmě i v Mikulově....
Vinobraní bývalo dříve dvoudenní, ale Znojmo před několika lety rozšířilo akci...
Program znojemského vinobraní organizátoři připravují na tři dny. Nejvíce lidí...
24 fotografií
Před sedmou ráno nasednout v Praze do vlaku a krátce před 11. hodinou vystoupit ve Znojmě, které už v tu dobu bude žít tradičním historickým vinobraním. Právě na tuto velkou akci, na niž se každý rok sjíždí na jih Moravy desítky tisíc lidí, připravili organizátoři pro letošek speciální přímý vlak z hlavního města.

Vlak vyjede z Prahy hlavního nádraží v sobotu 12. září v 6.50 hodin a do Znojma dorazí v 11.10 hodin. Po cestě zastaví také v Kolíně, Kutné Hoře, Havlíčkově Brodě a Jihlavě.

„Zpět do Prahy vyjede ze Znojma ve 23.45 hodin, aby návštěvníci mohli využít celý sobotní program včetně večerních koncertů a závěrečného ohňostroje,“ uvedli pořadatelé. Posílena bude také regionální doprava do Znojma v rámci Jihomoravského kraje.

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Oblíbená znojemská akce je primárně o vínu, burčáku, bohatý je však i doprovodný program včetně tradičního historického průvodu.

Ulicemi města projde v pátek večer a také v sobotu odpoledne po příjezdu vlaku početný historický průvod krále Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, který připomíná reálný příjezd panovníka v roce 1327 a tvoří ho čtyři stovky účinkujících.

Desítky tisíc návštěvníků spatří rytíře, panoše, pážata, tanečníky, hudebníky, ale i vznešené členy královské družiny. Nechybí ani draví ptáci, psi a samozřejmě koně, na kterých král s královnou jako praví šlechtici vyrazí davem.

Znojemskému historickému vinobraní letos přálo počasí, dorazily desetitisíce lidí.
Desetitisíce návštěvníků, kteří zamířili za burčákem, vínem a zábavou, zaplavily o druhém zářijovém víkendu Znojmo. Zdejší historické vinobraní je proslulé zejména pětisethlavým průvodem krále Jana Lucemburského. Letos akci přálo i počasí. (září 2025)
Tisíce litrů burčáku a vína jsou na víkend připravené ve Znojmě i v Mikulově. Slavnosti vinobraní propojí hudbu, historii i delikatesy.
Vinobraní bývalo dříve dvoudenní, ale Znojmo před několika lety rozšířilo akci o nedělní, i když výrazně skromnější program. (září 2025)
24 fotografií

Do sedla coby Eliška Přemyslovna po loňské premiéře usedne znojemská rodačka Zuzana Mráková. „Když člověk stojí v čele průvodu a vidí tisíce lidí lemujících historické centrum města, je to zážitek, který se těžko popisuje. O to více si vážím možnosti být součástí tradice, která je se Znojmem neodmyslitelně spojená,“ popisuje.

Kdo má dostatečně hbité ruce, může se na vinobraní o rok později podívat zadarmo. Během sobotního průvodu budou totiž jeho členové rozhazovat do davu zlaté a stříbrné mince jako upomínku 800 let od založení Znojma. Stříbrné si návštěvníci mohou schovat na památku, ale zlaté, kterých je jen stovka, půjdou vyměnit za vstupenku v turistickém informačním centru.

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Atmosféru středověkého města povýší ulička chudiny, kde si zájemci nechají předpovědět osud od věštkyně, potkají kata, lehké děvy i mnichy, žebráky nebo hazardní hráče. Na programu jsou také rytířské turnaje a dobová ukázka sokolnictví. Nad hlavami diváků přejdou provazochodci, v sobotu večer se příchozí stanou svědky inkvizičního soudu na nádvoří hradu. Nedělní program je zdarma a přenese návštěvníky na historické tržiště.

Chybět nebude ani pořádná porce hudby. Hlavní scény pořadatelé postaví na Masarykově náměstí, Na Káře a na Horním náměstí a návštěvníci se mohou těšit například na Rybičky 48, Prago Union, Midi lidi, Pam Rabbit nebo Monkey Bussines.

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„Vedle známých jmen dáváme prostor také regionálním interpretům a folkloru, které dokreslují atmosféru celého festivalu,“ vyzdvihuje Jaroslav Chaloupecký, ředitel Znojemské Besedy, která historické vinobraní pořádá. Organizátoři připravují i doprovodný program pro děti v Hradebním příkopu.

Letošní novinkou je změna lokace závěrečného ohňostroje, který tentokrát odpálí z Jižního hradebního příkopu u Střelniční věže. „Hledali jsme řešení, které zachová zážitek a bude respektovat omezení spojená s používáním pyrotechniky v historickém centru,“ vysvětluje přesun Chaloupecký.

Samotné víno mohou návštěvníci ochutnat v mázhausech, stejně jako lahodný burčák. Za pitím zavítají také na Vinný trh na Slepičím trhu nebo na znojemský hrad, kde se koná projekt Víno všemi smysly.

16. září 2018
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Znojemskému historickému vinobraní letos přálo počasí, dorazily desetitisíce...

Před sedmou ráno nasednout v Praze do vlaku a krátce před 11. hodinou vystoupit ve Znojmě, které už v tu dobu bude žít tradičním historickým vinobraním. Právě na tuto velkou akci, na niž se každý rok...

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