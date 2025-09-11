Znojemské historické vinobraní se vrací po loňské pauze, kterou způsobily vydatné deště a s nimi spojená povodňová výstraha. „Pevně věříme, že letos počasí ukáže přívětivější tvář,“ říká Irena Navrkalová z destinační společnosti ZnojmoRegion. A zatím to vypadá, že zklamání se opakovat nebude.
Udržet se podařilo většinu hudebních interpretů. Hlavní hvězdou zítřejšího večera bude Ewa Farna, na kterou navážou jména jako David Koller, Wohnout, Vojtěch Dyk, IMT Smile nebo Lazer Viking.
Srdcem vinobraní ovšem není moderní hudba, nýbrž jeho středověká atmosféra. Kromě dobové muziky či kuchyně, vojenského ležení, kejklířů a rytířských soubojů přenese návštěvníky do tohoto období zejména tradiční historický průvod s přibližně 500 postavami. Ten připomíná návštěvu krále Jana Lucemburského, který v roce 1327 přijel do Znojma oslavit zdařilé státnické jednání ve Vratislavi. A letos překvapí novinkami.
V roli Oty Habsburského, budoucího manžela princezny Anny, se letos poprvé objeví herec Martin Kraus. Premiéry se dočká také dlouhodobá účastnice průvodu Zuzana Mráková, která se představí po boku Jana Lucemburského, tradičně ztvárněného Miroslavem Hrabětem, v roli jeho ženy Elišky Přemyslovny.
„Odmalička jsem s rodinou průvod pozorovala a obdivovala krásné kostýmy. Trochu jsem si vysnila, že někdy také budu jeho součástí. To se mi splnilo po konkurzu v roce 2007, kdy jsem byla obsazena do role pážete. Po několika letech jsem povýšila a od osmnácti jsem jezdila na koni jako dvorní dáma,“ svěřila se před rokem Mráková.
Hlavní znojemský program zakončí v sobotu velký ohňostroj za doprovodu skladby, kterou složil Robin Schenk speciálně ke 40. ročníku vinobraní. Za vstup na něj lidé zaplatí 850 korun, jednodenní lístek vyjde v pátek na 650 a v sobotu na 800 korun, neděle je zdarma.
Ubytování ve stanovém městečku i okolí
Na Pálavském vinobraní v Mikulově sáhnou lidé hlouběji do kapsy. Ještě dnes stojí permanentka 1 200 korun, na místě si návštěvníci sto korun připlatí. Za jednodenní vstupenku dají 880 korun. Zato na nedělní program mohou poprvé zavítat zdarma.
„Chceme, aby si akci užili nejen ti, kteří mají koupenou permanentku, ale i ti, kteří stále váhají, například kvůli nedostupnosti ubytovacích kapacit. Jedná se tak o skvělou příležitost podívat se na jarmark, užít si atmosféru akce a zavítat na koncerty například Vojty Nedvěda nebo Melody Gentlemen,“ oznamuje Petra Bakó, ředitelka společnosti Mikulovská rozvojová, která vinobraní pořádá.
Základní informace
Kdy: 12.–14. září
Na ty, kteří zvolí placenou část programu, čekají ještě větší jména. Hned zítra zahraje Pam Rabbit nebo Divokej Bill, v sobotu si vystoupení na hlavním pódiu v amfiteátru střihnou Jelen, O5 a Radeček, Tata Bojs a také zpěvák Mikolas Josef. Stejně jako ve Znojmě bude i zde vrcholem akce historický průvod, v jehož čele se objeví král Václav IV. se svou chotí, kterou po roční pauze opět ztvární známá herečka Chantal Poullain.
Kromě toho se lidé mohou těšit na další folklorní program, cimbálovou hudbu a zábavu pro děti. „Novinkou je také přesun vinařského městečka z ulice Kapucínská do zámecké zahrady. Víno si tak lidé vychutnají v krásných prostorách s dechberoucím výhledem na Mikulov i celou Pálavu,“ láká Bakó. Dohromady se představí asi čtyřicet vinařství. Všichni prodejci budou letos přijímat platby pouze kartou, případně dobíjecí kartou, již lze pořídit na akci.
Pořadatelé nabízejí ubytování ve stanovém městečku, které je alternativou k přeplněným mikulovským hotelům. Zároveň připomínají, že okolní obce stále hlásí volné ubytovací kapacity. Pro dopravu z nich a do nich lze využít autobusy či vlaky, ale také nasmlouvanou taxi službu, která má předem stanovenou jednotnou cenu.
Na dopravu mysleli i ve Znojmě, do města tak budou jezdit speciální vlakové spoje. Po oba dny pojede linka z Brna přes Moravský Krumlov do Znojma a zpět, v sobotu pak bude jezdit vlak z Brna i přes Náměšť nad Oslavou, Třebíč a Moravské Budějovice. Jako každý rok budou po skončení programu k dispozici posilové spoje vlaků i autobusů do všech směrů.