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Dvě obří vinařské akce o uplynulém víkendu nalákaly do jihomoravského Mikulova a Znojma dohromady přes 110 tisíc návštěvníků. Do druhého z měst dokonce vypravili zvláštní přímý vlak z Prahy, aby zájemce dovezl i z hlavního města a dalších velkých měst v Čechách. Vydařené akci nahrálo i počasí.
Autor: Michal Sekanina
Pálavské vinobraní v Mikulově spojilo víno s folklorem, hudbou a historií. Program se během tří dnů odehrával nejen v historickém centru Mikulova, ale také na zámku a v amfiteátru.
Autor: Michal Sekanina
V Mikulově byla letos poprvé i řemeslná ulička, kde si kolemjdoucí mohli prohlédnout tradiční řemesla. K vidění bylo hrnčířství, paličkování, drátenictví, košíkářství nebo umělecké kovářství.
Autor: Michal Sekanina
Hudební program se konal na několika místech Mikulova. Diváci kvůli onemocnění neslyšeli Richarda Müllera, místo něj vystoupila slovenská kapela No Name.
Autor: Michal Sekanina
V zámecké zahradě se představila vinařství z okolí Mikulova, návštěvníci mohli jejich produkty ochutnávat přímo pod mikulovským zámkem. Na výběr měli ze 732 vzorků vín.
Autor: Michal Sekanina
Premiéru si odbyla nová oficiální aplikace Pálavského vinobraní. Uživatelům nabízela program, mapu areálu i upozornění na začátek vybraných akcí. „Aplikaci chceme do dalších ročníků dále rozvíjet,“ uvedla ředitelka Pálavského vinobraní Petra Bakó.
Autor: Michal Sekanina
Do Mikulova dorazilo na letošní 79. ročník vinobraní více návštěvníků než předchozí rok. „Zatímco loni do Mikulova zavítalo přibližně 46 tisíc lidí, letos návštěvnost o několik tisíc vzrostla,” shrnula Bakó.
Autor: Michal Sekanina
Součástí programu byl tradiční historický průvod městem. V čele toho mikulovského letos kráčeli král Václav IV. s královnou Chantal Poullain.
Autor: Michal Sekanina
Ve Znojmě to byli král Jan Lucemburský a královna Eliška Přemyslovna.
Autor: Znojemská beseda
Do Znojma zavítalo na vinobraní více než 65 tisíc lidí, oproti předchozím ročníkům to bylo však méně.
Autor: Znojemská beseda
„Nižší návštěvnost jsme očekávali a vnímáme ji jako důležitý signál,“ řekl ředitel Znojemské Besedy, která vinobraní organizovala, Jaroslav Chaloupecký.
Autor: Znojemská beseda
Program znojemského vinobraní se odehrával na čtrnácti scénách. Na pódiích vystoupili například Rybičky 48, Vesna nebo Pam Rabbit. Odpočinek mezi jednotlivými částmi programu nabídla nová Chill zóna Lehárko na Horní České.
Autor: Znojemská beseda
Vinobraní letos připomnělo také 800. výročí Znojma. Návštěvníci mohli v odpočinkové zóně na ulici Přemyslovců zanechat vzkazy.
Autor: Znojemská beseda
„Kapucínskou zahradu už nebylo možné pro tento účel využít a museli jsme hledat nové řešení. Letošní zkušenost pro nás bude důležitým podkladem pro další rozhodování,“ vysvětlil Chaloupecký.
Autor: Znojemská beseda
Výraznou změnu zaznamenalo vyvrcholení třídenního vinobraní. Kvůli novým legislativním omezením se tradiční ohňostroj přesunul do Jižního hradebního příkopu u Střelniční věže.
Autor: Znojemská beseda
„Vzkazy od návštěvníků k výročí nás opravdu potěšily a některé z nich nám vykouzlily úsměv na tváři,“ uvedl starosta Znojma František Koudela (ODS).
Autor: Znojemská beseda
Zdravotníci měli během obou největších jihomoravských vinobraní napilno. Ve Znojmě záchranáři během pátku a soboty ošetřili téměř 50 lidí, v Mikulově poskytli zdravotníci pomoc 85 návštěvníkům. „Kromě interních stavů jsme ošetřovali také pacienty s drobnými úrazy,“ uvedla mluvčí krajských záchranářů Michaela Bothová.
Autor: Znojemská beseda
Další ročníky Pálavského i Znojemského vinobraní jsou v plánu v termínu od 10. do 12. září 2027.
Autor: Znojemská beseda