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Brutální bitka na nádraží v Brně. Útočníci napadli ostrahu, policie hledá svědky
Skupina několika agresorů brutálně napadla dva pracovníky ostrahy brněnského hlavního nádraží. Výtržníci je strhli na zem, kde do nich kopali a bili je pěstmi. Jihomoravští policisté nyní žádají...
Akvarijní svět v Brně bude mezi evropskou špičkou. Láká na 400 tisíc živočichů
Titanic, Tutanchamon, Space Mission či Šmoulové. To jsou názvy výstav, které v minulosti na brněnském výstavišti přivítaly stovky tisíc lidí. Zhruba za dva roky tu však vznikne nové lákadlo, které...
Fotbalový tým dětí zraněných při tragické nehodě s trenérem končí v soutěži
Fotbalový klub FK Střelice, jehož trenér v srpnu u Doubravníku na Brněnsku opilý boural s pěti chlapci v autě, odhlásil tým ze soutěže 5. ligy mladší žáci sk. B. Podle předsedy FK Střelice Zdeňka...
Politici Brna zrušili řízení na prodej stadionu Zbrojovce, vše začne znovu
Zastupitelé města na dnešním jednání rozhodli o zrušení řízení, jehož výsledkem měl být prodej zchátralého stadionu za Lužánkami majiteli brněnské fotbalové Zbrojovky Vojtěchu Kačenovi. Ten tam chce...
Rozhodnuto. Evropská komise schválila přes miliardu na dostavbu Arény Brno
Evropská komise v pondělí schválila veřejnou podporu ve výši 53 milionů eur, tedy zhruba 1,28 miliardy korun, na dokončení výstavby multifunkční haly Aréna Brno. Navýšení podpory navazuje na...
Jako doktoři, k nimž chodí elektrárna na kontrolu. V Brně začal výcvik operátorů
Dva roky výcviku v brněnském školicím centru a pak práce v blokové dozorně v jaderné elektrárně. Osmadvaceti budoucím operátorům a operátorkám dnes začala odborná příprava. Mezi nimi je i osm...
Po přepadení nehtového studia v Břeclavi zadržela policie Rakušanky, v autě měly kukly
Dvě dvacetileté ženy a dvě dívky ve věku 13 a 14 let zadržela rakouská policie po pátečním přepadení obchodu v Břeclavi. U dolnorakouské obce Grosskrut zastavila vozidlo, kterým podezřelé ujely. V...
Čelní střet náklaďáku a auta na Brněnsku. Spolujezdkyně zemřela, řidička je zraněná
U Neslovic na Brněnsku se ráno čelně srazilo osobní auto s nákladním vozem. Při nehodě zemřela spolujezdkyně z osobního vozu, řidička je v nemocnici. Silnice směrem na Tetčice byla do odpoledne kvůli...
Politici Brna zrušili řízení na prodej stadionu Zbrojovce, vše začne znovu
Zastupitelé města na dnešním jednání rozhodli o zrušení řízení, jehož výsledkem měl být prodej zchátralého stadionu za Lužánkami majiteli brněnské fotbalové Zbrojovky Vojtěchu Kačenovi. Ten tam chce...
Nová éra transplantací v Brně. Centrum má novou budovu, zkrátí čekání na operace
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) dnes v areálu Fakultní nemocnice Brno otevřelo novou budovu, investice včetně vybavení vyšla zhruba na 3,5 miliardy korun. Zařízení je...
OBRAZEM: Vinobraní ve Znojmě a Mikulově, na Moravě se veselilo sto tisíc lidí
Dvě obří vinařské akce o uplynulém víkendu nalákaly do jihomoravského Mikulova a Znojma dohromady přes 110 tisíc návštěvníků. Do druhého z měst dokonce vypravili zvláštní přímý vlak z Prahy, aby...
Piráti nařkli hnutí ANO z vydírání ostatních stran kvůli složení vedení Brna
Tvrdá slova zazněla od lídra brněnských Pirátů kandidujících pod hlavičkou koalice TU! Adama Zemka na adresu hnutí ANO. Na dnešní tiskové konferenci prohlásil, že se k Pirátům dostaly závažné...
Nové nádraží v Brně se v avizovaném termínu stavět nezačne, řekla Správa železnic
Nové brněnské hlavní nádraží se začne stavět nejdříve na začátku 30. let. Jestli to tak skutečně bude, záleží i na tom, jestli Správa železnic dostane peníze ze státního rozpočtu. V letošním nebyly...
Po laně ve 40 metrech nad zemí chodil v kroji. Odvážný mladík oslnil Brno
Nad hlavami účastníků nedělní Sousedské slavnosti v Brně-Kohoutovicích se promenoval čtyřiadvacetiletý Timotej Horák. Na napnuté zipline mezi třináctipatrovým panelákem a sousední budovou s...
V Brně utekl z domácího chovu serval, po šelmě pátrají policisté i hasiči
Brněnští strážníci společně s hasiči od nedělního odpoledne stále marně hledají sedmiletého servala, který uprchl ze soukromého chovu. Jedná se o drobnou kočkovitou šelmu původem z Afriky.
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Vraníci jako z pohádky. Chov starokladrubáků přináší radost i týdny bezesných nocí
Dřív tahali kočáry církevním hodnostářům, dnes cválají i ve službách městských policejních sborů. Starokladrubští vraníci, majestátní koně, kteří mohou dosahovat hmotnosti až 700 kilogramů a na světě...
Drzý Vaníček i Langerova silná hlava. Jak Zbrojovka ovládla brněnské derby
Zápas, na který se čekalo skoro devadesát let. První brněnské derby od sezony 1936/1937 ovládla Zbrojovka, Artis porazila 2:1 a navázala tak na svého předchůdce SK Židenice. Skóre zápasu otevřel v...