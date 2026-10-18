Ve vinohradu Turold zbývá posbírat posledních devět zhruba stometrových řádků obsypaných vinnou révou. Asi desítka pracovníků proto nečeká a po desáté dopoledne jde přímo na věc. Mezi sběrači je i majitel vinařství a zdejší rodák Petr Fučík, většinu ostatních pomocníků tvoří jeho kamarádi a známí, kteří s ním pravidelně jednou za rok vyrážejí na vinobraní.
Nejdřív přichází na řadu vinná réva odrůdy Ryzlink vlašský, kterou Fučík se svými kolegy z vinařství vysadil teprve před několika lety. „Mikulov je ideální pro bílá vína. Místní vápenec z nich dělá úžasné věci. Mineralita vín z Pálavských vrchů je díky tomu unikátní. Obzvlášť to platí hlavně právě pro vlašák,“ říká hrdě Fučík.
U každého řádku si naproti sobě stoupají dva pracanti a dávají se do stříhání hroznů. Žádné instrukce nejsou potřeba, což rychle poznávají i nezkušení, vinobraní není žádná věda. Je pouze nutné myslet na to, aby si člověk ostrými nůžkami neustřihl vlastní prsty. Do sbírání se všichni rychle ponořují.
Někteří zvolili rukavice, aby se příliš neušpinili, jiní berou révu do vlastních rukou. Takoví pak už po chvíli mají ruce umatlané od šťávy, což ovšem nikomu nevadí. „Když se kvůli hroznům lepí ruce, znamená to, že mají dobrou cukernatost,“ poznamenává majitel vinařství.
Jako Filipínci
Sbírání jim jde čím dál rychleji od ruky, plastové bedny se plní. Někteří pomocníci zakrátko nacházejí svůj rytmus, další jsou sice o poznání pečlivější a ztrácejí, není to však na škodu. „Hrozen musí pocítit tu něhu,“ zdůrazňuje Fučík.
Ze Svatojakubské cesty vedle vinohradu jsou co chvíli slyšet hlasy procházejících turistů, jak se baví mezi sebou. Přímo na vinici mezitím panuje uvolněná, pohodová atmosféra. Nespěchá se, protože rozhodně nejde o závod, i když… „Někteří jedou jak Filipínci,“ říká pobaveně jeden ze sběračů, jenž při stříhání stíhá pozorovat i dění okolo sebe. Označuje tím s nadsázkou ty, kteří u svého řádku postupují rychle dál a dál a co chvíli mají svou nádobu plnou.
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Tak brzy jsme ještě sbírat nemuseli. Vinaři pro hrozny na burčák vstávali za tmy
Takoví, kteří nasadili až nemilosrdné tempo, mezi pomocníky skutečně jsou. „Sbírání hroznů mě vážně chytlo. Mohla bych pomáhat celý den, vůbec by mi to nevadilo,“ zmiňuje nadšeně jedna ze sběraček.
Stačí několik desítek minut a veškerý vlašák je v bednách, které pak pracanti postupně nosí do dodávky. Mezitím přichází druhá skupina vinobraní lačných pracovníků z řad známých a příbuzných majitele vinařství a vrhá se na druhou část vinice. V ní stojí mnohem starší řádky s odhadovaným stářím okolo 50, 60 let.
Tentokrát sběrači stříhají Frankovku. A pomáhají i nejmladší. „Sbíráme všechny hrozny, ať jsou pěkné, nebo nepěkné,“ instruuje matka svou zhruba dvanáctiletou dceru, když začínají stříhat naproti sobě.
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Jen ochutnat už nestačí. Turisté chtějí k vínu i silné zážitky a informace
Slunce už pomalu začíná pálit jako v létě, až někteří litují, že se nenamazali opalovacím krémem. Obavu, že by se spálili, však mít nemusejí, protože asi za půl hodiny je hotovo. Čtrnáct beden je naplněných. Naloží se do dodávky a jede se zpátky do Vinařství Fučík, které se nachází na opačné straně Mikulova, kousek od Svatého kopečku.
Tam je už připravená velká vinařská káď, do které putují nasbírané hrozny. Následuje šlapání, při němž se uvolňuje šťáva. Sladký mošt je pak nutné očistit od zbytků dužiny, aby mohl zamířit do sudu. „Z těchto nasbíraných hroznů vznikne okolo 200 litrů vína,“ odhaduje Petr Svoboda, Fučíkův blízký přítel.
Sídlo v Mikulově, vinice v Mikulově
Ve vinařství ročně vyrobí okolo 50 tisíc lahví vína. Starají se o pětici vinic, které se rozkládají na sedmi hektarech.
„Všechny naše hrozny pocházejí z mikulovských tratí. Máme ty nejlepší – Svatý kopeček, Turold, Za Turoldem, Šibeniční vrch a Mariánský kopec. Naši zákazníci tedy mohou ochutnat vína z různých částí Mikulova,“ podotýká Fučík, který v sobě nezapře lokální patriotismus. „Vždy jsem chtěl mikulovské vinařství – sídlíme v Mikulově a máme vinice v Mikulově,“ dodává.
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Vinaři mají dvacetiletý plán. Chtějí vyšší produkci i víno v plechu či nealko
Jeho rodina se totiž věnovala vinařství odpradávna. On sám v mládí otci nejen ve vinohradu pomáhal, jak však přiznává, příliš ho to nebavilo. I proto odešel z rodného města studovat práva a později v Praze založil advokátní kancelář, která dnes nese název Pečený, Fučík, Langer. Zpátky k vínu ho to začalo táhnout až po letech.
„Ve čtyřiceti jsem se rozhodl vrátit do Mikulova a navázat na tatínkovu práci. Koupil jsem a zrekonstruoval část bývalého statku, postupně sázel vinice a začal dělat víno. Byl to návrat ke kořenům,“ přibližuje Fučík.
Od té doby uplynulo dvanáct let. Dnes kombinuje oba zdánlivě neslučitelné obory. „Dva až tři dny jsem vinař v Mikulově, další dva až tři dny advokát v Praze,“ hlásí majitel vinařství, pro něhož je víno v první řadě vášeň.