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Šéf KDU-ČSL vyrazil do protiútoku kvůli tomu, že má skončit v čele Vinařského fondu

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  15:53aktualizováno  16:23
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Jan Grolich | foto: Anna Kristová, MAFRA

Konec všech členů Rady Vinařského fondu považuje její dosavadní předseda, senátor, jihomoravský hejtman a šéf KDU-ČSL Jan Grolich za přísný a neadekvátní krok. Kroky směřující k odvolání celé rady oznámil minulý týden ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) kvůli zjištěním Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Grolich chce s ministrem jednat.

Fond podle NKÚ opakovaně porušoval předpisy a pravidla poskytování podpor. Úřad zjistil také střet zájmů.

„Závěry NKÚ samozřejmě známe a připravovali jsme nápravná opatření. Odvolání nás jako členy rady překvapilo tím spíš, že jsme odvolaní všichni, včetně mě jako zástupce Jihomoravského kraje a včetně zástupce ministerstva zemědělství, jejichž členství v radě určuje zákon. Chápu, že ve zjištění NKÚ šlo o střet zájmů, ale já, a stejně tak zaměstnanec ministerstva, v žádném střetu zájmů nejsme,“ prohlásil Grolich na konci minulého týdne.

Ministr odvolal Radu Vinařského fondu. Opozice navrhuje změny v jeho fungování

V pondělí se v Brně sešli členové Rady Vinařského fondu, aby projednali aktuální situaci. Podle Grolicha se celá kauza posunula do roviny, který podle něj neodpovídá skutečnosti.

„Například možný střet zájmů se týká čtyř současných členů Rady, nikoliv šesti, a netýká se současného ředitele Fondu, ale jeho předchůdce,“ poznamenal s tím, že vše si chtějí nejdříve osobně vyříkat s ministrem na přislíbeném jednání.

Ve vyjádření pro iDNES.cz zopakoval, že zjištění NKÚ považuje spíš za formálního charakteru. „Jako Rada jsme schopni přijmout potřebná nápravná opatření, pokud k tomu dostaneme prostor,“ sdělil.

hejtmangrolich

Svatý Martin v Brně přivítán. ✌️

11. listopadu 2026 v 19:34, příspěvek archivován: 16. listopadu 2026 v 14:55
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Ve dnes vydaném stanovisku vedení fondu mimo jiné píše, že navrhuje upravit jednací řád rady, která má posílit pravidla pro předcházení střetu zájmů. S NKÚ se pak fond rozchází v právním pohledu na některé záležitosti.

Nejvyšší kontrolní úřad při prověrce podpory vinařství a vinohradnictví za roky 2023 až 2025 zjistil, že u 141 kontrolovaných žádostí o podporu nebyly cíle, očekávané přínosy ani výstupy projektů formulovány konkrétně a měřitelně.

Vinařský fond podle NKÚ vše řádně nekontroloval a neodhalil tak v žádostech i vyúčtováních nedostatky, na jejichž základě neměl peníze vyplatit. Kvůli tomu podle NKÚ vyplatil neoprávněně podpory za 12,4 milionu korun.

Na hromadný přípitek svatomartinským vínem dorazili na náměstí Svobody v centru Brna i brněnský primátor Jakub Hruška (na snímku druhý zleva) a jihomoravský hejtman Jan Grolich (třetí zleva). (11. listopadu 2026)

„Za žádné ze zjištěných pochybení nehrozí fondu postih nebo pokuta, není v rozporu se zákonem, nejde o porušení rozpočtových pravidel a nehrozí ani vracení žádných dotací,“ poznamenal jihomoravský hejtman.

Grolich: Postup ministra není právně možný

Navíc upozornil, že ministrem oznámené odvolání celé Rady není podle něj ani v tuto chvíli právně možné. „Nejprve musí zasednout dozorčí rada a u každého jednotlivého člena shledat závažné nedostatky ve výkonu jeho funkce, aby mohla navrhnout jeho odvolání. Domníváme se, že u většiny členů Rady bude velmi obtížné takové nedostatky prokázat,“ dodal Grolich, jenž se stal v říjnu senátorem.

Vinařský fond je zřízený zákonem a jeho hlavní funkcí je marketingová podpora českého a moravského vinařství a vinařské turistiky.

Svoje aktivity fond platí z peněz, které vybere na poplatcích, jejichž úhradu vinařům ukládá zákon a odvíjejí se od každého vyrobeného litru vína a rozlohy vinic, na nichž hospodaří. Stejnou částkou, jakou fond vybere od vinařů a z dalších zdrojů, přispívá do jeho rozpočtu i stát. Pravidelně mu přispívá Jihomoravský kraj, kde se koncentruje 94 procent všech vinařství v Česku. Celkem fond každoročně hospodaří se zhruba 80 miliony korun.

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