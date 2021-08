Na vinicích dorůstají hrozny, do burčáku zbývají zhruba tři týdny

Průměrné letní teploty nahrávají vinařům. Pokud se v následujícím měsíci nic nezmění, budou vinaři sklízet nejpozději do poloviny září. Burčáku by se lidé mohli dočkat už ve třetím srpnovém týdnu. To je ale později než v minulých letech, hrozny na některých vinicích dozrávají pomaleji.

„První burčák bude nejdříve za tři týdny, ale spíš za čtyři. Je to nejen později než v letech 2018 a 2019, kdy jsme burčák prodávali hned od začátku srpna, ale i později, než byl dlouholetý průměr. Počítám, že letos nebude dřív než 20. srpna, ale nejspíš později, přitom nejobvyklejší termín byl za dvacet let, kdy se výrobě a prodeji burčáku věnuji, mezi 10. a 15. srpnem,“ konstatoval vinař Miloslav Machuča, který pěstuje hrozny téměř výhradně na výrobu burčáku.

Právě jeho stánky bývají každoročně jedny z prvních u silnic na jihu Moravy. A to mnohdy hned od 1. srpna, od nějž zákon povoluje v Česku prodej.

Vinohradnický manažer skupiny Bohemia Sekt Josef Svoboda věří, že burčák z raných odrůd bude už v polovině srpna. „Letošní úroda prozatím vypadá slibně. Množství hroznů na rostlinách je mírně nadprůměrné a pokračující vlhkost během jejich růstu by měla zaručit i šťavnatost. První ochutnávku sklizně v podobě burčáku z raných odrůd by měli vinaři připravit v polovině srpna. Začátek vinobraní lze očekávat okolo 15. září,“ shrnul.



Nyní jsou bobule hroznů, na kterých se tvoří žádoucí vosková vrstvička a které brzy dorostou do své maximální velikosti, v optimální fázi svého vývoje. Přispělo k tomu i lehce nadprůměrné, nikoliv však extrémní množství dešťových srážek.



Úrodu mohou ohrozit ještě nemoci

„Letos je práce ve vinohradu časově i finančně příznivější než v loňském nadmíru deštivém roce. Ruční práce už jsou v podstatě u konce a teď se soustředíme hlavně na přípravu sklepů a údržbu a revizi techniky, kterou využijeme při zpracování nové sklizně,“ předestřel Svoboda.

Vyhráno však vinaři ještě nemají. Právě aktuální období, přelom července a srpna, bývá rizikový z hlediska napadání révy a hroznů houbovými chorobami, které mohou poničit úrodu.

„Vinaři jsou v těchto dnech ve střehu a kontrolují vinice. Prozatím se jen sporadicky objevuje padlí révové na hroznech, ale v tomto rozsahu nemá zásadní vliv na množství ani kvalitu úrody,“ upřesnil Svoboda.

Plno práce mají v těchto dnech producenti přívlastkových vín, která jsou nejvyšší kategorií vín v České republice. Pro tato vína stanovuje vinařský zákon několik požadavků včetně cukernatosti hroznů, absence dodatečných přísad a použití hroznů maximálně tří různých odrůd.

„Na vybraných rostlinách nyní redukujeme množství hroznů tak, aby při vinobraní na každém keři zůstal přibližně jeden a půl až dva kilogramy hroznů. To nám pomůže zvýšit kvalitu sklizně, která poputuje na výrobu přívlastkových vín, a dosáhnout u ní požadovaných parametrů,“ vysvětlil Svoboda.