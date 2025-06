Jako blesk z čistého nebe popisuje Štěpán Maňák moment, kdy se jeho vinařství v Žádovicích u Kyjova stalo absolutním vítězem letošního ročníku Vinařství roku. Již loni přitom obsadil první místo v kategorii velkých vinařství.

„Byl to úžasný pocit, zvlášť když jsme všechno postupně od úplného začátku dělali sami. Je to skládání a vize, kterou lepíte jako mozaiku. Pořád zůstávají prázdná políčka a vy přilepujete to, co se vám zdá aktuálně nejdůležitější. A naše mozaika je ještě dost prázdná,“ uznává zakladatel vinařství Štěpán Maňák, který se v oboru pohybuje už přes 32 let.