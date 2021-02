Z brněnské skály vyrostly plastické vily, jsou první od slavného dua

„Máme velkou radost z toho, že jsme si to vyzkoušeli. Také proto, že jsme dostali důvěru navrhnout výraznou a moderní architekturu vilového typu,“ oznamuje Chybík.

Dvojice staveb na jižním svahu má působit dojmem, že vyrůstají ze skály pod nimi.



„Snažili jsme se vytvořit domy, které nebudou obyčejnými bílými krabicemi, ale budou barevně odpovídat podloží Červeného kopce a zároveň budou výrazně plastické,“ odhaluje Chybík.

Známé duo mladých architektů oslovil developer Karel Kameník.



„Žít přímo nahoře na kopci s výhledem na Brno byl můj odvěký sen a chtěl jsem, aby byl projekt v rukou těch nejlepších. Nebylo snadné je přesvědčit, ale svou roli sehrála i osobní známost,“ sděluje Kameník, který nechal tvůrcům volnost. „Jediné omezení bylo dáno územním plánem Brna,“ podotýká.

Každá z vil, které jsou těsně před dokončením, nabízí dvě oddělená obydlí s dispozicí 4+kk, z nichž jedno přijde zájemce na 13 milionů korun. Chybík a Krištof se svým týmem uplatnili takzvaný prostorový plán uplatňovaný legendou architektury 20. století Adolfem Loosem.

Budovy mají fakticky tři podlaží, prostor je však členěn do tubusů a místností, které se prolínají v různých výškových úrovních.

„Od první skici do současného stavu to trvalo asi tři roky. Naším formátem jsou větší projekty, při nichž komunikace s investorem probíhá přes několik úrovní managementu. Tady bylo příjemné, že jsme s klientem vše mohli řešit osobně přímo u stolu,“ popisuje Chybík.

Podobnou práci tak nezavrhuje ani do budoucna. „Vždycky je to o spoustě věcí a o tom, co přesně lidé chtějí. Asi bychom nestavěli dům na orné půdě v satelitu za Brnem, ale tato lokalita je vytipována jako nová Masarykova čtvrť, takže to pro nás bylo po všech stránkách správně,“ oznamuje.