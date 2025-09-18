Noblesní dáma. Zemřela dcera manželů Tugendhatových, prvních majitelů slavné vily

  15:58
Ve středu zemřela rakouská historička umění Daniela Hammer-Tugendhatová, nejmladší dcera manželů Tugendhatových, kteří postavili v brněnských Černých Polích slavnou vilu. Bylo jí 79 let. Zprávu ve čtvrtek potvrdila vedoucí vily Tugendhat Iveta Černá.
„Zpráva nám přišla přímo od rodiny. Paní Danielu budu mít vždy zapsanou v paměti jako velice vzdělanou a noblesní dámu s melancholickým úsměvem, která se snažila uvést do života odkaz svých rodičů a zejména maminky, na které velice lpěla,“ uvedla Černá.

Daniela Hammer-Tugendhatová se narodila jako nejmladší z dětí Grety a Fritze Tugendhatových v srpnu 1946 ve venezuelském Caracasu, kam její rodiče emigrovali před nacistickým režimem.

Tugendhat i další. Někdejší obyvatele slavných vil připomínají Kameny zmizelých

Studovala dějiny umění a klasickou archeologii na univerzitách v Bernu a ve Vídni. V roce 1975 promovala u profesora Otto Pöchta ve Vídni prací, ve které se věnovala historické interpretaci principů rozvržení malby Hieronyma Bosche. Po habilitaci na Oldenburské univerzitě začala od roku 1994 spolupracovat s Vídeňskou univerzitou a stala se stálou profesorkou na Univerzitě užitého umění ve Vídni.

V roce 1969 doprovázela svou matku Gretu do Brna, kdy měla poprvé možnost někdejší rodinnou vilu navštívit. Společně s manželem Ivem Hammerem-Tugendhatem se stala hlavním mluvčím rodiny Tugendhat v otázkách ochrany vily a budoucího využití a aktivně se spolupodílela na památkové obnově vily. V roce 2015 jí byla udělena Cena města Brna v kategorii mezinárodní spolupráce.

Ta vila mě zabije, říká dcera majitelů Daniela Hammer-Tugendhatová

Funkcionalistická vila, kterou nechal koncem 20. let minulého století postavit Danielin otec, textilní podnikatel Fritz Tugendhat, patří na seznam kulturního dědictví UNESCO, na nějž se dostala v roce 2001 jako jedenáctá česká památka. Dům, který navrhl architekt Ludwig Mies van der Rohe, se začal stavět v červnu 1929. Bývá označován za stavbu, která určila nová měřítka moderního bydlení a která patří k základním dílům světové moderní architektury.

18. září 2025  15:58

