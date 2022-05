Sousední dům slavné vily Tugendhat v Brně nabízí ke koupi za 100 milionů

Nabídka se objevila před týdnem a realitní makléř Jiří Hanousek má už teď dva zájemce o prohlídku budovy s podlahovou plochou přes 770 metrů čtverečních a pozemkem o velikosti téměř 2 500 metrů čtverečních.

„Z mého pohledu není až tak unikátní stavba jako taková, ale hlavně místo. Ve svém okolí nemáte žádné sousedy, bydlíte v parku a výhledy na Brno jsou naprosto jedinečné. Druhé takové místo podle našeho názoru v Brně není,“ hlásí Hanousek, jenž má s prodejem dražších budov zkušenosti.

Vila má čtyři patra, obývaná jsou však v tuto chvíli pouze dvě horní. Zbývající dvě čekají na rekonstrukci. K dispozici je také prostorné podkroví a garáž pro dvě auta. Hanousek v inzerátu zdůrazňuje výhodu dvou samostatných vchodů, díky nimž může budova sloužit jako vícegenerační dům nebo jako prostor pro podnikání a bydlení zároveň.

Pozitivem je podle Hanouska také fakt, že budova není památkově chráněná, ale pouze se nachází v ochranném pásmu vily Tugendhat. „Památkáři tak nebudou kontrolovat, jakou budete mít střechu nebo okna, i když nějaká omezení to mít bude,“ přibližuje.

Reality iDNES.cz Chcete si pořídit byt či dům? Vybírejte z široké nabídky nemovitostí na Reality.iDNES.cz.

Ochranné pásmo má zajistit, aby nebyly poškozeny hodnoty sousední památky. „Dům by se tak neměl nějak výrazně zvětšovat nebo rozrůstat, aby se pohledové scenérie na vilu Tugendhat neomezily. To však standardní adaptace domu rozhodně nijak neohrozí. Vevnitř si budoucí majitel může dělat, co chce, zvenku jde v podstatě o omezení dramatických nadstaveb nebo velmi zásadních úprav,“ objasňuje Aleš Homola z Národního památkového ústavu.

Cena není nadhodnocená, shodují se makléři

Přestože se sto milionů může běžnému člověku zdát příliš, Hanousek předpokládá, že kupce najde. „Věřím, že když se to dostane k těm správným lidem, tak někdo jedinečnost toho místa ocení,“ sděluje.

Stejný názor má i Homola. „Je to skutečně velmi exkluzivní místo. I ten dům je nadstandardní, takže se mi nezdá, že by to bylo nemožné,“ podotýká Homola.

Že vila rozhodně není nadhodnocená, si myslí i Jiří Knechtl z portálu Reality.iDNES.cz. „Dat, která by cenu potvrdila nebo vyvrátila, je u takové nemovitosti tak málo, že můžeme jen odhadovat. Hlavní devizou tohoto domu je samozřejmě lokalita. Vila je v krásném funkcionalistickém stylu a nabízí nejen velký pozemek. Teoreticky se můžeme bavit o čtyřech nadstandardně velkých bytech a velkém podkroví. Jen hodnota těchto bytů by byla přes 71 milionů, k tomu je nutné přičíst cenu podkroví a pozemku. Prostým součtem přes 130 milionů korun zjistíme, že jde ve výsledku o zajímavou nabídku pro někoho, kdo hledá reprezentativní sídlo v Brně, ať už pro soukromé účely nebo svoji firmu,“ vypočítává Knechtl.

Památkáři věří, že podoba domu zůstane

V Černých Polích, kde budova stojí, se už dříve objevily problémy týkající se demolice jiné historické vily. Mluvilo se tehdy o snaze Národního památkového ústavu zřídit v některých částech města památkovou zónu. Její vyhlášení je zatím v procesu.

Homola věří, že budoucí majitel prodávané vily absence památkové ochrany nezneužije. „Pokud už někdo něco koupí za tak velké peníze, těžko je bude chtít znehodnocovat. Doufejme, že to koupí člověk, který má nejenom peníze, ale taky vkus, a je schopen rozpoznat velké hodnoty toho domu,“ říká.

Stejnou budovu už na svých stránkách před více než dvěma lety nabízela také realitní kancelář Svoboda & Williams.

Už šest let marně shání nového majitele také vila v Rozdrojovicích nedaleko Brněnské přehrady. Její majitel chtěl extravagantní sídlo prodat původně za 110 milionů korun, letos už se cena pohybuje na 59 milionech, přesto se stále nedaří najít kupce. Na prohlídku vily v minulosti nejednou mířili zvědavci, kteří na její koupi neměli peníze.